Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Матчем "Спартака" и волгоградского "Ротора" завершилась программа 16 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. Москвичи после неудачи ЦСКА имели все шансы нагнать конкурентов - нужно было только лишь победить крепкий волжский клуб, который в сезоне успел отметиться победой в Москве над "Локомотивом". "КП" выделяет главные моменты встречи в Тушино, говоря про пять простых выводов по матчу Спартак - Ротор.

КОКОРИН НАПОМНИЛ О СЕБЕ

За несколько дней до матча "Спартака" и "Ротора" внезапно вспомнили про Кокорина. Форвард москвичей забил всего 1 гол за свой новый клуб в сезоне и Доменико Тедеско сказали - может, пора Сашу выдвинуть на новую позицию? Кокорин в матче с волгоградцами ответил четко - гол с пенальти. Второй мяч в "Спартаке" и опять - с 11-метровой отметки. С игры пока что у Александра не получается огорчить соперников "Ротора".

"РОТОР" ВПЕРВЫЕ В СЕЗОНЕ ПРОИГРАЛ В МОСКВЕ

Волгоградский "Ротор" в первом круге два раза ездил в Москву на матчи первенства РПЛ. В поединке с "Динамо" была ничья 0:0. А вот затем была победа над "Локомотивом" со счетом 2:1. Встреча со "Спартаком" выдалась для команды с берегов Волги довольно бодрой и хорошей. Гости дали бой "Спартаку". Но - все-таки впервые в сезоне проиграли в Москве. Пускай даже и со счетом 0:2. И получился небольшой момент дежавю - в Волгограде "Спартак" победил благодаря голу с пенальти, который забил Александр Соболев.

ТРАВМА ГЕОРГИЯ ДЖИКИИ?

"Спартаку" остается провести три тура до конца первой части сезона. Однако команда Тедеско остается без своего "золотого запаса". Георгий Джикия получил травму, из-за которой едва не был заменен в середине второго тайма. Однако вожак "Спартака" продолжил играть, не сразу в бой пустили Илью Кутепова. Джикия проявил характер. А что с ним конкретно - пока что не сообщено. И в итоге Кутепов вышел на замену вместо Джордана Ларссона. И доигрывал центрдеф, что удивительно, на позиции центрального - нападающего! Но в итоге второй мяч забил другой центральный защитник - Самюэль Жиго.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА "СПАРТАКА" ДОМА С АВГУСТА

"Спартак" благодаря победе над "Ротором" смог прервать свою серию без успехов на домашней арене. Последний выигрыш на "Открытие Арене" датируется 29 августа. Ровно три месяца назад команда Тедеско победила со счетом 2:1 тульский "Арсенал", уйдя в лидерах на перерыв в сезоне. Затем - ничья с "Зенитом" 1:1, поражение от "Ростова" 0:1, ничья с "Динамо" 1:1. И благодаря победе над "Ротором" спартаковцы вернулись в тройку лидеров РПЛ, набрав одинаковое число баллов с "Зенитом" и ЦСКА. Но располагаясь на третьей позиции на расстоянии трех баллов от ФК "Ростов".

ТЕДЕСКО ВЕРЕН СВОЕМУ СТИЛЮ

В матче против волгоградского "Ротора" на бровке "Спартаком" рулил как обычно Доменико Тедеско. И на 70-й минуте за лишние эмоции немец получил желтую карточку. Для него этот "проступок" - очередной в сезоне. Жар немца во время матча уже стал притчей во языцех, и из-за перебора желтых карточек немецкий наставник "Спартака" пропускал матчи своего клуба. Однако это показывает - тренер полностью отдается игре и ему важно, как играет его клуб каждую минуту матча.