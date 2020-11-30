Географический диктант написали на пяти континентах

Сергей Шойгу отметил, что в диктанте затронута не только география, но также история, литература и многие другие знания. Фото: Вадим САВИЦКИЙ/ТАСС

Вчера по всему миру прошла масштабная просветительская акция РГО - географический диктант. Его писали на 6450 площадках в России и на 111 - за рубежом. Задействованы были все континенты, кроме Антарктиды.

Центральная площадка диктанта находилась в московской штаб-квартире РГО. Здесь свои силы пробовали журналисты и президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

Диктант традиционно состоит из 40 вопросов. Первые 10 - базовый уровень, так называемый географический ликбез. Остальные 30 - более сложные. Однако, как признались участники диктанта, попотеть пришлось даже на «легком» уровне: «Чувствовали себя, словно на игре «Что? Где? Когда?». И немудрено - ведь значительную часть вопросника разработал обладатель «Хрустальной совы» Ровшан Аскеров. Но ему не уступала и «команда телезрителей»: впервые за все время проведения акции в задания вошли и вопросы от простых жителей России.

Диктант традиционно состоит из 40 вопросов. Первые 10 - базовый уровень, так называемый географический ликбез. Остальные 30 - более сложные Фото: Евгений САЗОНОВ

Сергей Шойгу, выполнив все задания досрочно, так оценил их:

- Наибольшую трудность вызвал вопрос анкеты «Тип занятости»: я не учащийся, не работающий по найму, не пенсионер, не самозанятый... Вот не знал, где галочку поставить... А если серьезно, географические вопросы очень понравились. Широкая познавательная часть: не было ни одного вопроса, ответ на который тебе не пригодился бы потом в жизни.

В прошлом году в Географическом диктанте приняли участие 418 тысяч человек. В этом ожидается более полумиллиона.

Здесь свои силы пробовали журналисты и президент Русского географического общества Сергей Шойгу Фото: Евгений САЗОНОВ

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Несколько вопросов из «простой» части диктанта

1. Эта река берет начало на Северном Урале, в юго-восточной части Республики Коми и относится к бассейну Северного Ледовитого океана. Фамилия какого известного персонажа русской классики, по мнению литературного критика Белинского, происходит от названия той реки?

А) Онегин; Б) Печорин; В) Ленский; Г) Болконский

2. Известный советский географ, почетный член РГО Николай Баранский считал географию:

А) Лифтом от Земли к космосу; Б) Паромом между человеком и окружающим миром; В) Мостом между природой и обществом; Г) Переходом от природоведения к естествознанию.

3. Какой кремль России входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО?

А) Нижегородский; Б) Казанский; В) Тобольский; Г) Тульский.

Правильные ответы:

1Б; 2В; 3Б.

Кстати, любой желающий в любой точке мира может написать диктант и сейчас в режиме онлайн. До 6 декабря на сайте dictant.rgo.ru он доступен сразу на 11 языках. Свои результаты участники онлайн-диктанта увидят сразу после прохождения. В очном и дистанционном вариантах свой балл можно узнать с 15 января 2021 года на том же сайте - dictant.rgo.ru.

Центральная площадка диктанта находилась в московской штаб-квартире РГО Фото: Евгений САЗОНОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Я участвую в Географическом диктанте с самого начала. Там бывают вопросы, связанные с современной и исторической географией, экологией и даже поэзией и литературой. Поэтому диктант так полезен для школьников и студентов. Современная география - это не просто «наука о поверхности Земли». Это творческая наука, которая позволяет нам рационально использовать ресурсы, доверенные природой. Знаете, как говорят, «поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан». Я считаю, что ученым можешь ты не быть, а знать географию своей страны обязан».

(Николай ДРОЗДОВ, знаменитый ведущий программы «В мире животных», профессор географического факультета МГУ.)