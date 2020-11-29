Родственники Ксении Собчак ответили на слова о запущенной могиле ее бабушки и дедушки

У Ксении Собчак не сложились отношения с родственниками по отцовской линии Фото: Борис КУДРЯВОВ

О том, что у Ксении Собчак не сложились отношения с родственниками по отцовской линии, "Комсомольской правде" на днях рассказал друг семьи, театральный продюсер Валерий Сергеев. С большой семьей Собчаков, многие члены которой до сих пор живут в Узбекистане, он близко общается полвека и не понаслышке знает, что далеко не все представители известной фамилии материально обеспечены. Просить помощи у знаменитой родственницы не позволяет гордость, а сама телеведущая, видимо, не предлагает.

Кроме того, могила ее родных бабушки и дедушки в Ташкенте - Александра Антоновича и Надежды Андреевны Собчак - давно пришла в запустение: участок зарос, плита обветшала, оградка покосились. Ухаживать за захоронением попросту некому.

Как только эта ситуация стала достоянием общественности, родственников Собчак атаковали журналисты.

- Двоюродная сестра Анатолия Собчака Ада, которая до сих пор живет в Ташкенте, никак не ожидала такой шумихи, - сообщил kp.ru ее близкий приятель, попросивший не указывать его имя. - Видимо, она приняла на свой счет слова о заброшенной могиле родственников. Очень эмоционально высказалась во время беседы: "Все вопросы про кладбище - не ко мне! Пусть обращаются к Ксении, ее матери или сводной сестре Маше, родным братьям Анатолия, которые живут в Санкт-Петербурге... На могиле бабушки и дедушки их знаменитая внучка вообще не была ни разу!". Единственное, о чем просила Ада Собчак - чтобы ее никто не трогал.

Между тем, друг семьи решили проверить, в каком состоянии участок, где более 30 лет назад были захоронены Александр Антонович и Надежда Андреевна. Найти могилу оказалась не так-то просто, тем более, что семейство Собчак было очень большим.

Друг семьи принес цветы на могилу супругов Собчак. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Ходил два часа, еле нашел, - поделился приятель Собчаков. - Сначала женщина-уборщица привела к однофамилице. Потом упросил в дирекции кладбища русского сотрудника, долго он катал меня на машине... Наконец заметили неказистую старую плиту. Сам участок маленький, полтора квадратных метра. Видно, что там давно никто не появлялся. Прибрался, положил гвоздики. Похоже, мои цветы стали первыми за очень долгое время...

Напомним, первый и единственный мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак провел детство и юность в Ташкенте, где рос в простой семье: отец - инженер на железной дороге, мать - бухгалтер. После переезда в Ленинград и стремительного развития карьеры на родину приезжал редко, завел семью. Ксения Анатольевна, которую знает вся страна, родилась во втором браке, а за 16 лет до этого у Анатолия Собчака появилась первая дочь Мария. Со сводной старшей сестрой телеведущая не общается.

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