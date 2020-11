Сильнее туман — полнее карман: как я устроился дезинфектором в Москве

С наступлением пандемии в Москве стала популярна услуга дезинфекции квартир и офисов Фото: Андрей АБРАМОВ

Раньше их обычно вызывали для обработки домов от мышей и тараканов. Изредка приглашали «зачистить» помещение, где находился больной корью и туберкулезом. Теперь же профессия резко стала востребованной: коронавирус!

Моему новому боссу Николаю Дубинину 31 год. По специальности он врач гигиенист-эпидемиолог.

Такие, как Дубинин, - большая редкость для этой сферы. Обычно в ней работают мужики с уставшими глазами, которые травят тараканов, попутно разводя жильцов на «эффективные» инсектициды. Николай живет профессией - закупил для своих сотрудников костюмы, как в фильме «Охотники за привидениями» (хотя на самом деле это комбинезоны летчиков), сам выезжает на заказы и готов часами рассказывать про жесть на работе: например, про блох в подвалах многоэтажек, которые облепляют с ног до головы...

БОГАЧ ДОМОЙ НЕ ПУСТИЛ

Собираем со склада костюмы в дорогу. Первый - из спанбонда. Так называются технология и нетканый синтетический материал. Второй - тайвик, назван по имени компании-производителя. Плотный полимерный материал, который не пропускает жидкости. В таких работают в красных зонах ковидников.

- Спанбонд всегда стоил 100 рублей, теперь 500. Тайвики в первую волну продавали за 6000 рублей, хотя раньше стоили 500, - вздыхает начальник. - Но ничего, мы их стираем 15 раз в холодной воде, и они как новые.

Николай Дубинин в этом деле со школьных лет. Нынче бизнес на подъеме Фото: Андрей АБРАМОВ

Главное оружие дезинфектора сейчас - генератор холодного тумана. Профессиональные модели стоят 30 - 70 тысяч рублей. В него заливают воду и пару колпачков дезинфицирующего концентрата. Мотор превращает все это в аэрозольную взвесь, которую распыляют по помещению. Такая пушка вместе с полным баком весит около 8 кило.

Мой напарник по смене - 38-летний Евгений. Добродушный мужик, которого так и тянет называть Жека. Жека в коронакризис потерял работу. Пахал начальником смены на стекольном производстве, но с пандемией заказов не стало.

- Я вышел с завода, набрал в телефоне «ищу работу». Так и попал сюда. Теперь не хочу уходить, даже если на производство обратно позовут. У меня тут каждый день что-то новое! - хвастается Жека. - Вчера приехал склады обрабатывать. Меня посадили на погрузчик, подняли под потолок и катали, пока я распылял. До этого к олигарху из нефтегазовой компании выезжал в особняк. Там такие колонны у дома, и «Бентли» пылится на заднем дворе! Заказали дезинфекцию коттеджа снаружи, а внутрь не пустили.

ТАЙНЫ ПОСОЛЬСКОГО ДВОРА

Мы мчим на заказ международной важности. Заболел один из сотрудников посольства восточноевропейской страны. Теперь нужно провести обработку в историческом особняке, где сидят дипломаты. Роспотребнадзор предписывает фирмам, где выявлен случай заболевания, заказывать профессиональную дезинфекцию. Но не каждая компания идет на эту трату.

- Hello! Please give me your passports, - просит сотрудник посольства.

- Че ему нужно? А, документы! - кивает Евгений дипломату.

Жека очень рад, что сегодня опять необычный заказ.

В посольстве нас проводят в какую-то секретную душевую, чтобы мы могли приготовить раствор. Замешиваем смесь в наших генераторах, облачаемся в спецкостюмы и начинаем гордое шествие по кабинетам.

Корреспондент «КП» вышел на рядовой заказ дезинфекторов и честно выполнил работу. Фото Николай Дубинин

Нас сопровождает статный парень, к которому нужно обращаться господин Котич. Сначала он недоверчиво следит за русскими в белых комбинезонах, но, вдохнув пару раз влажную дымку от генератора тумана, кашляет и начинает держать дистанцию. К слову, вдохнуть этот туман не так опасно.

- Конечно, нежелательно. Особенно людям с заболеванием дыхательной системы и аллергикам. Но от одного раза ничего не будет, только кашель, - объясняет начальник.

Через 15 минут в респираторе начинает кружиться голова. Ощущается нехватка кислорода. Вдох тугой, носом тянуть не получается, только ртом. Так что ни о каком высматривании международных тайн посольства и речи быть не может. Тут думаешь, как бы в обморок не грохнуться. Еще и полный генератор тумана тянет мышцы рук.

Генераторы тумана, наполненные до краев раствором, весят по 8 кило. Таскаться с такими тяжело. Фото Николай Дубинин

Наша бригада ходит из кабинета в кабинет. Затащил пушку, ищешь розетку, обдаешь все вокруг туманом. Видишь картины, а в посольстве их навалом, убираешь струю, чтобы не попадало. Дверные ручки, оргтехнику, выключатели, наоборот, хорошенько проливаешь.

На обработку тысячи квадратов ушел час. Попрощались с послами, пожелали им не болеть, отдали все нужные документы, чтобы могли показать Роспотребнадзору.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Есть ли смысл в «зачистке»?

- Есть задокументированные случаи заражения SARS-CoV-2 через поверхности, - напоминает председатель правления РОО «Совет по общественному здоровью и проблемам демографии» Дарья Халтурина. - В Китае уже после первой вспышки был случай: зараженная женщина вернулась из США и один раз проехалась в лифте. После нее зашла соседка. Очевидно, нажимала кнопки. После этого она поехала на семейное мероприятие, заразила старших родственников. Так по цепочке заболел 71 человек.

В Сингапуре заразившиеся супруги из Уханя посетили храм. После них на этом же месте сидела другая прихожанка и заболела. По сути - заразилась через стул: сначала мебель трогал больной, затем к поверхности прикоснулся здоровый. Понятно, что основной путь передачи коронавируса - через личный контакт, а поверхность - дополнительный. Но от нескольких часов до суток вирус живет на поверхности. Раз специалисты говорят об эффективности дезинфицирующих средств, то имеет смысл проводить обработку.

