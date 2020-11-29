Что произошло после матча Спартак - Ротор

"Спартак" победил на своем поле волгоградский "Ротор" со счетом 2:0. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в воскресенье, 29 ноября, в Москве на стадионе "Открытие Арена" в Тушино прошел последний матч 16 тура. "Спартак" принимал волгоградский "Ротор". В первом круге на Волге спартаковцы одержали минимальную победу со счетом 1:0. В поединке в Москве команде Тедеско вновь пришлось сильно потрудиться, чтобы одержать победу.

Счет в поединке открыл Александр Кокорин, поразивший ворота "Ротора" с пенальти. Для него этот мяч стал вторым в восьми играх сезона за "Спартак". Это событие не осталось без внимания со стороны главного тренера москвичей Доменико Тедеско. Он достаточно позитивно отозвался о форме футболиста, назвав условие, при котором он станет еще сильнее уже в ближайшее время при определенных раскладах.

"Спартак" в итоге добился победы над волгоградским "Ротором" со счетом 2:0. Московский клуб смог таким образом впервые за три месяца одержать победу на своем поле в чемпионате России - последний раз клуб Тедеско выигрывал в матче РПЛ в Тушино 29 августа у тульского "Арсенала".

Лучшим игроком матча официально был назван защитник "Спартака" Самюэль Жиго. Он забил в игре против волгоградского "Ротора" второй гол.

После окончания поединка на пресс-конференции главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско поведал о том, что думает про поединок.

- Это был очень трудный матч. Нам нужно забивать больше голов в подобных играх, иначе будет тяжело. Много моментов создали, не хватало последнего удара, последнего паса. Как следствие, соперник, проигрывая 0:1, начинает верить в свои силы. "Ротор" бился сегодня до конца, победа за нами и я очень рад этому.

"Спартак" после этой победы находится на 3 месте в турнирной таблице РПЛ, набрав равное число баллов (32) с питерским "Зенитом" и ЦСКА. И теперь в следующую субботу, 5 декабря, москвичи дома примут ФК "Тамбов" в поединке 17 тура чемпионата России.