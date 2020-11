Россия получила "туристический Оскар" - за культуру

Лучшим в мире городом для туристов названа Москва Фото: Евгения ГУСЕВА

2020-й - явно не лучший год для туризма. Даже престижную премию World Travel Awards 2020, которую называют "туристическим Оскаром", в этот раз вручали на онлайн-церемонии. Награждали, к счастью, не виртуальные туры и 3D-экскурсии, а вполне реальные курорты, отели и авиакомпании.

Победителей World Travel Awards ежегодно (уже больше четверти века, с 1993 года) выбирают двойным голосованием: профессионалов туристической отрасли и самих путешественников. В этом году туристы голосовали как никогда активно, признают организаторы премии - и это говорит о том, что люди очень соскучились по свободе передвижений и устали от ограничений на поездки.

Больше всего премий собрали Мальдивы (курортные острова в Индийском океане признаны лучшим в мире направлением. И это, кстати, одна из открытых для россиян теплых стран), Португалия (она пока, увы, закрыта, как и весь шенген. Но когда откроют, имейте в виду: лучшим на планете островом для туристов названа Мадейра, а лучшим пляжным курортом португальский Алгарве).

И Россия! Наша страна получила "туристического Оскара" как лучший маршрут для культурных путешествий.

Лучшим в мире городом для туристов названа Москва. Российская столица опередила Париж, Венецию, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро и Санкт-Петербург. А Северная столица победила в другой номинации - как лучший городов для культурного вояжа.

Любителям вкусной еды - в Италию, признанную лучшей страной для гастрономического туризма. Деловые встречи и конференции лучше всего проводить в Мадриде (испанская столица победила в соответствующей номинации). А если в круиз - то на Ямайку. Она же признана и лучшим направлением для свадебных путешествий. А самым романтическим - Сейшелы. Дайвинг? На Филиппинах.

Авиакомпании тоже не подкачали. Премию за лучший бизнес-класс получил "Аэрофлот" (а эконом-класс - у "Эмирейтс", выполняющей рейсы из Москвы в Дубай). Лучшим чартерным перевозчиком планеты признали российскую Azur Air (сейчас летает на курорты, с которыми открыто авиасообщение, от Турции до Занзибара, Кубы и Мальдив). Чемпион среди лоукостеров - AirAsia.

Основную "воздушную" номинацию, лучшая авиакомпания мира, взяла Etihad - и скоро она возобновит рейсы между Москвой и Абу-Даби. Лучшим аэропортом планеты назвали воздушную гавань Дубая.

Главная номинация для отелей - лучший отель в мире - досталась Armani Hotel в Дубае.

Единственный российский отель с "туристическим Оскаром", причем не в одной номинации, а сразу в трех. Крымский Mriya Resort & Spa. Он отмечен как прекрасное место для семейного отдыха и оздоровления. Любители "Все включено", записывайте: лучшая сеть отелей All inclusive - Sandals Resorts International. Лидер среди дизайнерских отелей Waldorf Astoria Dubai International Financial Centre в Дубае. Лучший исторический отель Ç ra an Palace Kempinski в Стамбуле (проверить несложно, самолеты в Стамбул летают из многих городов России). Лучший новый отель - Address Sky View в Дубае, а лучший новый курорт - Emerald Maldives Resort & Spa. И опять же радует, что в эти места уже летают самолеты из России.

Модное нынче слово "глэмпинг" есть и в числе номинаций World Travel Awards. Победил Camp Kerala в Индии.

Лучший тематический парк развлечений - Ferrari World в Абу-Даби. Аквапарк недалеко - Yas Waterworld, тоже в ОАЭ.

Из министерств туризма лучше всех работающим назвали греческое.

Всего номинаций больше сотни, вплоть до лучших ледяных отелей (Icehotel в Швеции, если что) и виски-туров.

