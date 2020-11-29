Коронавирус у знаменитостей, последние новости на 29 ноября: как себя чувствуют Ксенофонтова и Миронов

Евгений Миронов лечился дома, перенес болезнь в легкой форме, но говорит, что был обессилен Фото: Борис КУДРЯВОВ

Последние новости о коронавирусе у знаменитостей на 29 ноября 2020 года:

Лечатся амбулаторно

47-летняя Елена Ксенофонтова сообщила: «Наконец-то стало лучше!» Позади почти месяц борьбы с болезнью – у актрисы было поражено 30% легких, на фоне коронавирусной пневмонии обострились хронические заболевания. Самое сложное позади, и Елена уже наряжает дизайнерские елки – это ее хобби. Сын и дочь звезды, к счастью не заболели, однако артистка позаботилась — пока она лежала в коронавирусной больнице, дети находились под присмотром на самоизоляции. Елена рассказала, что тесты на коронавирус у нее были отрицательные, однако врачи в диагнозе не сомневались.

54-летний Евгений Миронов лечился дома, перенес болезнь в легкой форме, но говорит, что был обессилен. Только вылечившись актер рассказал свою историю: «У меня не было тяжелых испытаний, но тем не менее две недели от звонка до звонка чувствовал себя недееспособным. Это выбило меня ровно на две недели». Миронов регулярно сдавал тесты, они показывали отрицательный результат. Но почувствовал себя артист плохо прямо во время спектакля, доиграл, после чего приехала «Скорая». Тогда и выяснилось, что недомогание связано с коронавирусной инфекцией. Евгений был очень рад, когда подтвердилось, что никто из контактировавших с ним не заболел.

Вылечились

68-летняя Дарья Донцова наконец-то посетила церковь в эти выходные. Впервые после вынужденного перерыва из-за болезни. Врач разрешил писательнице вернуться к привычной жизни. После выписки из больницы Донцова еще две недели проходила лечение дома, так как чувствовала слабость и остаточные явления после COVID-19. А сегодня писательница в прямом эфире инстаграма читала свою книгу «Лекарство от доброзлобия».

Утраты

74-летний Владимир Фортов умер из-за осложнений, развившихся на фоне коронавирусной пневмонии. Бывший президент РАН, академик Фортов на первом этапе болезни отвечал на сообщения коллег, сообщал: связался с коллегами учеными в разных странах мира – говорил, что схемы лечения везде похожи.