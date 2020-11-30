Доброжелательный хитрец Эльдар Рязанов

Рязанов хотел снять фильм о Сирано де Бержераке, - так в Госкино только и смог заикнуться о том... Не дали Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

После его фильмов в те зажатые времена делалось как-то легче, свободнее даже и дышалось повеселее... И приходили в голову мысли, что, слава богу, есть человек, которому в кино позволяют делать все, что он хочет и как хочет. Думалось, что без особых затруднений творит Рязанов.

Ан нет. Когда вышел «Человек ниоткуда», один из партийных вождей, отвечавших за идеологию, «серый кардинал» Михаил Суслов с трибуны партийного съезда метал в Рязанова громы и молнии: «Что это за человек - ниоткуда? Не наш, советский! Таких не бывает и быть не должно у нас!»

И уже тогда могла обрушиться карьера начинающего режиссера.

И министр культуры Екатерина Фурцева стучала по столу кулачком, однако же очень даже и крепеньким: «Как это комик Ильинский будет играть Кутузова?! Это не что иное как клевета на великого полководца!»

Рязанов отбился.

И председатель Госкино Романов грозился запретить «Берегись автомобиля», ежели Смоктуновский будет в главной роли: «Как это может быть?! Смоктуновский играл Ленина и вдруг - уголовника?! Какие аналогии возникнут?» И теперь Рязанов устоял и любимого артиста отстоял. Одному богу известно, чего ему все это стоило...

И ведь не унялся! На пленуме Союза кинематографистов в своем выступлении высказался, что гибель Высоцкого и Шукшина открыла воочию, кто в стране на самом деле властители дум. О них говорят, к ним, чуть что, обращаются, ежели к отдушине какой припасть тянет... Конечно, сознавал Эльдар Александрович, под какой удар ставит себя, но не побоялся, сказал с трибуны. И на этот раз едва обошлось.

А потом еще в 1980 году - «О бедном гусаре замолвите слово». Все же понимали, что на самом деле и о нашем времени речь идет, и какую службу представляет Мерзляев, великолепно сыгранный Басилашвили. Едва, со страшным скрипом, но фильм прорвался через препоны.

Нет, вовсе нелегко давались его шедевры. Часть своей жизни он за них отдавал. Даже за такие, казалось бы, вполне безобидные фильмы, как «Служебный роман» и «Ирония судьбы...». Хотя, наверное, такое можно бы сказать и о других режиссерах.

А интриган, если это слово можно употребить в доброжелательном смысле - к нему во всяком случае, он был дальновидный и хитроумный. Позарез нужен ему был в «Жестокий романс» Никита Михалков, так изощрялся и выжидал Михалкова, а тот в то время сам готовился снимать и сниматься. Однако Рязанов добился своего и на этот раз. Умел делать погоду. Потом и сочинил: «У природы нет плохой погоды...»

В марте 1983 года Эльдар Александрович был у нас в «Комсомолке» на традиционном «четверге». Народу из всех окрестных газет и журналов набилось видимо-невидимо, в Голубой зал и руки не просунуть, не то что ухо или просто глянуть. Говорил долго и интересно. Когда спросили о творческих планах, сказал, что хотел бы, просто мечтает снять «Мастера и Маргариту» по Булгакову - «Да кто ж мне даст...» И народ умолк в изумлении. Мы-то считали, что ему все можно.

А позже, дома уже, он говорил мне, что хотел снять фильм о Сирано де Бержераке, - так в Госкино только и смог заикнуться о том... Не дали.

А погоду он все-таки делал.