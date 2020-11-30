Анекдоты: Если вы ударили молотком по пальцу и не знаете русского языка, то вам и сказать-то нечего

31 декабря мы все будем звонить своим друзьям из других часовых поясов, где новый год наступает раньше, чтобы они нас успокоили и подтвердили, что 2020-й все же закончился.

* * *

Ожидающему у роддома отцу медсестра выносит тройню:

- А вас не пугает, что их так много?

- Нет…

- Тогда держите этих, а я за остальными сбегаю!

* * *

Вчера очередной раз убедился, как вредно курить. Пошел на кухню выкурить сигаретку, а там жена борщ начала готовить. Пришлось картошку чистить.

* * *

Встречаются два друга. Один хвалится:

- Я себе такую крутую тачку купил... Теперь езжу, никто не останавливает, паркуюсь везде бесплатно и, мало того, только подъезжаю - сразу места уступают…

- Ты чего? На «Бугатти» накопил?

- Нет…

- А что тогда?

- Эвакуатор купил!

* * *

Вот что значит сенсорный телефон... Кот, обнюхивая его, сделал 3 снимка, отправил 5 сообщений и вызвал наряд полиции.

* * *

- А вот если я надену шлем, то можно мне на машине не пристегиваться ремнем, ездить без двери, без домкрата, без аптечки, с одной исправной фарой и на двух колесах? Нет?! А почему на мотоцикле можно?

* * *

Канадцы - идиоты: назначили врача министром здравоохранения, сельхозминистром - фермера, министром науки - доктора наук. Никакой фантазии у людей.

* * *

- А что такое авангардное искусство?

- Это когда думаешь, что попал на выставку детского рисунка, а оказалось, что взрослого гения.

* * *

- Задолбала эта работа. Не коллектив, а сборище приматов. Морды их уже видеть не могу.

- А где ты работаешь?

- В обезьяньем питомнике.

* * *

Уровень мышления наших депутатов таков, что если депутат во вторник поскользнется и сломает руку, то он будет бороться не с гололедом, а со вторниками.

* * *

Снова сделать Америку великой у Трампа не вышло. Придется опять переквалифицироваться в миллиардеры.

* * *

Власть вообще о людях не думает! Этого их детского пособия хватает только на пару бутылок водки, а мелкому вообще ни на что не остается.