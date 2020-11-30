Анекдоты: Если вы ударили молотком по пальцу и не знаете русского языка, то вам и сказать-то нечего

31 декабря мы все будем звонить своим друзьям из других часовых поясов, где новый год наступает раньше, чтобы они нас успокоили и подтвердили, что 2020-й все же закончился.
* * *
Ожидающему у роддома отцу медсестра выносит тройню:
- А вас не пугает, что их так много?
- Нет…
- Тогда держите этих, а я за остальными сбегаю!
* * *
Вчера очередной раз убедился, как вредно курить. Пошел на кухню выкурить сигаретку, а там жена борщ начала готовить. Пришлось картошку чистить.
* * *
Встречаются два друга. Один хвалится:
- Я себе такую крутую тачку купил... Теперь езжу, никто не останавливает, паркуюсь везде бесплатно и, мало того, только подъезжаю - сразу места уступают…
- Ты чего? На «Бугатти» накопил?
- Нет…
- А что тогда?
- Эвакуатор купил!
* * *
Вот что значит сенсорный телефон... Кот, обнюхивая его, сделал 3 снимка, отправил 5 сообщений и вызвал наряд полиции.
* * *
- А вот если я надену шлем, то можно мне на машине не пристегиваться ремнем, ездить без двери, без домкрата, без аптечки, с одной исправной фарой и на двух колесах? Нет?! А почему на мотоцикле можно?
* * *
Канадцы - идиоты: назначили врача министром здравоохранения, сельхозминистром - фермера, министром науки - доктора наук. Никакой фантазии у людей.
* * *
- А что такое авангардное искусство?
- Это когда думаешь, что попал на выставку детского рисунка, а оказалось, что взрослого гения.
* * *
- Задолбала эта работа. Не коллектив, а сборище приматов. Морды их уже видеть не могу.
- А где ты работаешь?
- В обезьяньем питомнике.
* * *
Уровень мышления наших депутатов таков, что если депутат во вторник поскользнется и сломает руку, то он будет бороться не с гололедом, а со вторниками.
* * *
Снова сделать Америку великой у Трампа не вышло. Придется опять переквалифицироваться в миллиардеры.
* * *
Власть вообще о людях не думает! Этого их детского пособия хватает только на пару бутылок водки, а мелкому вообще ни на что не остается.