Вопрос дня: А что для вас станет лучшим подарком на Новый год? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей МАРКОВ, гендиректор «Института политических исследований»:

- Поездка к морю станет лучшим подарком после перенесенного ковида. Хотя такой презент сегодня и кажется мне почти несбыточным.

Руслан ИСАЕВ, президент Независимой наркологической гильдии:

- Не жду материального подарка, хотелось бы ощущения стабильности. Ведь следствием пандемии стала всеобщая неопределенность - и для людей, и для бизнеса. Кстати, радует, что взрывного роста потребления алкоголя в пандемию не произошло, и это станет подарком для многих российских семей.

Эрнест АСЛАНЯН, частный детектив:

- Хорошим презентом станет информационная безопасность. Но это сложнодостижимая вещь. Почти нереальная.

Марк ТИШМАН, певец и телеведущий:

- Подарком будет возможность работы для меня и для моих коллег.

Валерий КИСЕЛЕВ, полковник запаса ФСБ, ветеран группы «Вымпел»:

- Лично я и все мои близкие хотим не только здоровья, хотелось бы получить «в подарок» ясность. О том, что нас на самом деле ждет. Слишком много интерпретаций происходящего! Мы перестали понимать, где и в каком измерении находимся. Чистоты общения хочется. Чтобы я другу мог быть полезен в его страхах и переживаниях.

Сергей ГОЛОВ, президент Союза турагентств:

- Снега бы в подарок, а то прошлый год провели на голой земле. А лучшим подарком для немногих выживших турагентств стало бы открытие пары-тройки морских направлений к немногим имеющимся. Народ начинает так экономить деньги, что турбизнес просто умирает.

Юрий ЭНТИН, поэт-песенник:

- Человеку, который болеет, как я, подарок нужен один - прийти в себя к бою курантов.

Марина, читательница сайта KP.RU:

- Подарок - если с января начнется живое обучение детей в школах и вузах, но такого мы, похоже, не дождемся...

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