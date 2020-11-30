«Неделя не прошла, как с Мальдив вернулась»: Чехова разозлила россиян роскошным отдыхом в Дубаи

Чехова отдыхает в Дубаи. Фото: Инстаграм.

Анфиса Чехова явно знает секрет, как превратить жизнь в вечный праздник. Телеведущая провела две недели в шикарном отеле на Мальдивских островах, ежедневно публикуя в Инстаграме свои фотографии на фоне белоснежных пляжей и голубого океана. Вернувшись в Москву, Анфиса выдержала в российской действительности всего несколько дней – и снова улетела в теплые края. На этот раз Чехова отправилась в Дубаи, где поселилась в дорогом пятизвездочном отеле.

- Ну, что, я в Дубае. В Москве так мрачно и холодно, что я использую любую свободную неделю, чтобы куда-нибудь уехать, - сообщила телеведущая в Инстаграме. - Для путешествия в Дубаи нужно иметь справку об отсутствии ковида, страховку, включающую в себя лечение от ковида, и еще в аэропорту у всех прилетевших, прямо на месте, берут анализ. Но когда попадаешь после этого в тепло и красоту, быстро все забывается. Для проживания я выбрала супер модный новый отель, дизайном которого занималась Донателла Версаче. Вы только посмотрите, как тут роскошно.

Вместо того, чтобы порадоваться за звезду, подписчики ее Инстаграма возмутились: от какого такого тяжелого труда она все время отдыхает? «У меня только один вопрос: как бы так не работать, чтобы с одного курорта на другой летать?», «Неделя не прошла, как с Мальдив вернулась», «Анфиса, пока вы на курортах отдыхаете, сын вас неделями не видит», «Кроме всего вышеперечисленного для путешествия в Дубаи надо иметь много денег», «Кто оплачивает это праздник жизни?», «Анфиса, откуда дровишки круглый год отдыхать, а не работать?», - пишут фолловеры в комментариях.

- Всё в ваших руках. Для начала надо много работать, чтобы заработать себе возможность потом много не работать, - ответила Анфиса, но только подлила масла в огонь.

«Я работаю с 5 утра до 19- 00, почему я еще не там, а в Новых Черемушках?», «А пишут, что шоу-бизнес весь бедный, и надо делать им дотации», «Западные звёзды не выкладывают фотки с пляжей. Им, наверное, неловко перед подписчиками кичиться роскошью», - негодуют подписчики Чеховой.

А еще неделю назад Анфиса загорала на Мальдивах. Фото: Инстаграм.

Их возмущение можно понять: это уже пятый отпуск Анфисы за последние два месяца. Еще в начале октября Чехова побывала в Турции, где почти 10 дней путешествовала по Каппадокии. Телеведущая любовалась на горы и воздушные шары, которыми славится эта провинция. Едва вернувшись из-за границы, Чехова тут же отбыла на российский курорт: вместе с мамой и сыном она отдохнула в санатории в Сочи. Затем на несколько дней улетела в Стамбул, где бродила по колоритным улочкам и лакомилась круассанами в кафе. «Что я делаю в Стамбуле? Нахожусь в гармонии с миром и с самой собой!», - сообщила она тогда своим подписчикам.

Телеведущая может себе позволить пятый отпуск за два месяца. Фото: Инстаграм.

А спустя неделю Чехова поделилась на своей странице в Инстаграме фотографией, снятой в салоне самолета: вместе с подругой она сидит в бизнес-классе с бокалом шампанского в руке. Телеведущая рассказала, что летит на Мальдивы в компании друзей.

- Ну, что, улетаем из этой промозглой Москвы. Отдых с друзьями... мммм, что может быть лучше? – кокетливо спросила 42-летняя теледива.

"Анфиса, от чего вы все время отдыхаете?" - интересуются подписчики. Фото: Инстаграм.

И вот теперь Анфиса расположилась в Дубаи. Поделившись традиционной фотографией в купальнике, Чехова сообщила: «Надеюсь, мои фото передают всю глубину моего наслаждения». Подписчики пожелали телеведущей хорошего отпуска и в очередной раз попросили: «Отдохните там как следует и за нас».