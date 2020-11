Дом, в котором провел детство Иисус Христос, похоже, и в самом деле обнаружен

Профессор приводит веские доводы, доказывая, что найден тот самый дом, в котором жило святое семейство.

Профессор Кен Дарк (Professor Ken Dark) из университета Рединга (Reading University) вновь всколыхнул общественность, выпустив в свет книгу с доказательствами того, что в Назарете сохранились руины дома, в котором вырос Иисус Христос.

Первые сенсационные сведения британский археолог обнародовал еще в 2015 году - после того, как 9 лет исследовал руины, раскопанные там, где, по преданиям, жил Иисус Христос, его мать Дева Мария с мужем плотником Иосифом. «Дом Христа в Назарете был найден?» (Has Jesus’ Nazareth House Been Found?) - так тогда ученый озаглавил свою статью в научном журнале Biblical Archaeological Review.

Дверной проем в "доме Иисуса".

Раскопки в Назарете начались еще в 1880 году. На них настоял известный французский библист и археолог-любитель Виктор Герин (biblical scholar Victor Guеrin), который указал место, где, по его мнению, находился дом, в котором провел детство Спаситель. Никаких доказательств, правда, не представил. Но монахини монастыря Сестер Назарета, находившегося сверху, поверили. Стали копать и докопались до руин некого сооружения.

В 1936 эстафету принял Анри Сенес, священник-иезуит, работавший в Папском библейском институте в Иерусалиме. Под его руководством раскопки продолжались до 1964 года.

Современные и куда более основательные исследования стартовали лишь в 2006 году в рамках проекта Nazareth Archaeological Project.

Ощутимые результаты – а именно серьезные подозрения в том, что обнаруженные руины особенные - появились спустя 9 лет.

Профессор Дарк с найденным в доме черепком от тарелки, из которой, возможно, ел Сын Божий.

Ученый и его коллеги датировали элементы раскопанной постройки I веком нашей эры. В то время Назарет был совсем маленькими городком. Насчитывал не более 50 домов.

Жилище, в котором сохранились дверные проемы, было вырублено в известковом холме. В нем имелось несколько смежных комнат. К дому примыкали две гробницы.

Внутри дома археологам попадались предметы утвари, изготовленные из известняка - камня, считавшегося у евреев чистым.

Место, в котоом были обнаружены "подозрительные" руины.

С учетом всех находок и обстоятельств, вероятность того, что обнаружен тот самый дом, в котором жило святое семейство, Дарк оценивает очень высоко. Во-первых, дом, как и сказано в Библии, находился вблизи от грота, в котором архангел Гавриил сообщил Марии «благую весть» - о грядущем рождении сына Божьего. Там теперь стоит храм Благовещения (The Church of the Annunciation).

Во-вторых, дом в точности попадает под описание, сделанное византийцами еще в глубокой древности - в 670 году нашей эры.

Средневековый документ с планом построек в Назарете, на котором отмечен "дом Иисуса".Обнаруженные руины как раз в том месте и находятся.

Третий довод: Дарк считает, что человек, строивший дом, очень хорошо разбирался в камнеобработке. Таким мог быть сам Иосиф. Ведь в Новом Завете его называют тектоном – то есть, не просто плотником, а специалистом широкого профиля, который помимо деревообработки владел и другими ремеслами. Например, мастерством камнетеса. Стало быть, тектон Иосиф мог самостоятельно вырубить весьма сложное строение – с жилыми помещениями, внутренним двором, террасой, погребами, лестницами, аккуратными дверными проемами, использовав естественные полости в холме. Как минимум, Иосиф принимал самое деятельное участие в строительстве.

И наконец, над домом и гробницами была возведена церковь. Неспроста, наверное, это место было весьма почитаемым. Руины церкви тоже нашлись.

Еще одно жилое помещение в "доме Иисуса".

На звание «дома Иисуса» претендует еще одни руины, обнаруженные неподалеку от тех, которые обследовал Дарк. В 2009 году их раскопала группа израильских археологов под руководством Ярденны Александр из Управления древностей Израиля. В «их» доме было две комнаты, внутренний дворик с цистерной для сбора дождевой воды, и обширный погреб. Строение тоже отнесли к I веку нашей эры. И объявляя о его находке, намекнули, что речь идет скорее всего о доме Спасителя.

Прямых доказательств на то, в каком именно доме была «прописана» семья Иисуса, конечно нет. Но косвенные - больше свидетельствуют в пользу «дома Дарка». Да и сам ученый в этом почти уверен. Хотя и не на сто процентов, как он признает.

Художник Ханс Зацка изобразил Иосифа, Иисуса и Деву Марию у дома, в котором они жили.

КСТАТИ

Что мы знаем о детстве Иисуса?

- О детстве Иисуса известно немногое, - сообщил Дарк. - Считается, что он прилежно изучал Священное писание и проявлял способности к плотницкому делу, помогая Иосифу.

Действительно, в канонических евангелиях информация весьма скудная: родился, был спрятан от царя Ирода, устроившего избиение младенцев, вернулся в Назарет, где «преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков», блистал умом так, что «все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его».

Согласно каноническим евангелиям, мальчик-Иисус проявлял способности в плотницком деле. Хорошо работал и пилой, и рубанком, и топором.

Существуют, конечно, апокрифические евангелия, повествующие о мальчике-Христе. Например, «Евангелие детства» (от Фомы) и «Арабское евангелие детства». Но эти сочинения не считаются заслуживающими доверия.

Тексты «детских» апокрифов представляют из себя сборники баек, отвергнутых церковью. Возможно, от того, что Иисус в некоторых предстает не слишком добрым.

Вот что, к примеру, наплел Фома о пятилетнем Иисусе:

"После этого Он (Иисус) снова шел через поселение, и мальчик подбежал и толкнул Его в плечо. Иисус рассердился и сказал ему: ты никуда не пойдешь дальше, и ребенок тотчас упал и умер. А те, кто видел произошедшее, говорили: кто породил такого ребенка, что каждое слово Его вершится в деяние. И родители умершего ребенка пришли к Иосифу и корили его, говоря: Раз у тебя такой сын, ты не можешь жить с нами или научи Его благословлять, а не проклинать, ибо дети наши гибнут…

…И Иосиф позвал мальчика и бранил Его, говоря, зачем Ты делаешь то, из-за чего люди страдают и возненавидят нас и будут преследовать нас? И Иисус сказал: Я знаю, ты говоришь не свои слова, но ради тебя Я буду молчать, но они должны понести наказание. И тотчас обвинявшие Его ослепли. А видевшие то были сильно испуганы и смущены и говорили о Нем: каждое слово, которое Он произносит, доброе или злое, есть деяние и становится чудом."