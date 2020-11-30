Музыканты из России и Белоруссии объединились в проекте «Один народ»

Галина Босая и Christine Iris записали вместе белорусскую народную песню "Купалинка". Фото: кадр видео.

Беспрецедентный проект «Один народ» объединил молодых музыкантов из России и Белоруссии. С 24 ноября они вместе работали над новыми песнями под руководством опытного наставника — продюсера Вадима Самойлова («Агата Кристи»). Учебный кэмп (или класс) был открыт при поддержке Издательского Дома «Комсомольская правда».

Цель культурного проекта, в котором участвуют независимые артисты из двух стран, - создание творческой площадки, на которой молодые музыканты могут обмениваться идеями, вместе репетировать и создавать новые хиты. Главная идея кэмпа - музыка объединяет. Мы один народ, у нас общий культурный базис, и это, несомненно, вдохновляет российских и белорусских музыкантов на творческие успехи.

От России к проекту «Один народ» присоединились певицы BOSÁYA, Elisabef, «неаринаменя», группа НЕЙРОНЫ, BARKOV. От Беларуси - Nesterovich, Vouk, Антон Купцов и гр. ГлинТВейн, Christine Iris. Кроме Вадима Самойлова с участниками также работали саундпродюсеры Вадим Зарюта и композитор Арнольд Манукян.

- Надеюсь, наш кэмп станет традиционным, как всегда была, есть и будет традиционной дружба между нашими великим славянскими народами, - рассказал Вадим Самойлов.

Свои новые хиты участники проекта представят 30 ноября на живом концерте, онлайн-трансляция которого начнется в 19.00 по московскому времени в социальной сети «Одноклассники». Хедлайнером шоу выступит Вадим Самойлов. Во время выступления российские и белорусские музыканты презентуют десять новых синглов. После концерта все эти песни будут размещены онлайн в свободном доступе.