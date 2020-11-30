Последние новости о ситуации в Нагорном Карабахе на 30 ноября 2020

Pоссийские миротворцы делают все, чтобы дети могли ходить в школы
Фото: REUTERS
БАКУ ПОМОГАЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ МИРОТВОРЦЕВ
Минобороны Азербайджана оказывает необходимую поддержку миротворческим силам России.
"Предназначенный для миротворцев груз был доставлен в Барду 29 ноября по железнодорожному маршруту Ялама-Баку-Евлах-Барда. Выгруженные из вагонов грузы автомобильным транспортным средством в сопровождении военной полиции Министерства обороны Азербайджана в заранее запланированном порядке были доставлены в пункт назначения по маршруту Барда-Агдам-Ханкенди", - сообщает официальный сайт Минобороны Азербайджана.
В Баку отметили, что "прибывший состав и доставленный груз являются частью упомянутого в трехстороннем заявлении миротворческого контингента России, состоящего из 1960 военнослужащих, соответствующего количества военной, автомобильной и специальной техники".
ПАШИНЯН О РАЗГОВОРЕ С ПУТИНЫМ
Премьер Армении Никол Пашинян продолжает вести свой монолог с оппозицией в Фейсбуке. Он пытается объяснить гражданам как и почему он принимал судьбоносные для страны решения.
"19 октября мне позвонил президент Арцаха Араик Арутюнян и сказал, что войну надо остановить. Он также сказал, что эту точку зрения разделяет не только он, но и Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Роберт Кочарян, Серж Саргсян и Левон Тер-Петросян. Я позвонил президенту РФ Владимиру Путину и он сказал, что считает, что надо все делать в русле российских предложений. То есть отложить вопрос о статусе Арцаха, а передать регион Азербайджану, разместив там российских миротворцев. Я сказал, что миротворцев нужно размещать вдоль бывшей границы Нагорно-Карабахской автономной области и Лачинского коридора. Договорились созвониться еще раз после обсуждений. Позвонил президентам Арцаха и сказал, что возможная версия описана выше. Он сказал, что согласен. После этого пригласил дипломатов и сообщил, что принял такое решение. Я не мог бы сделать публичное заявление, и снова позвонил президенту России и согласился. Он сказал, что обсудит с Алиевым к утру и перезвонит. На следующий день президент России позвонил по договоренности", - пишет Пашинян.
Глава армянского правительства отмечает, что если бы он просто согласился сдать Шуши, то Азербайджан стал бы ставить новые условия и это не решило бы исход войны.
.
Фото: Министерство обороны РФ
ДЕТИ СТЕПАНАКЕРТА ПОЙДУТ В ШКОЛУ
"Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры. За сутки в Нагорный Карабах при содействии российских миротворцев с территории Армении вернулись 2 431 человек. Всего с 14 ноября 2020 г. в места прежнего проживания вернулось 23 514 беженцев", - сообщает Минобороны России.
В ведомстве отмечают, что российские миротворцы делают все, чтобы дети могли ходить в школы: оказывается помощь в подготовке к запуску учебного процесса. В школе № 8 города Степанакерта восстановлено энергоснабжение, заменено 90 процентов стеклопакетов. Открытие школы планируется на 2 декабря.
"Военнослужащими российского миротворческого контингента продолжается разминирование территории Нагорного Карабаха. Всего в ходе разминирования очищено 24,67 га территории, 8,2 км дорог, 83 домостроения и 3 социально-значимых объекта, обнаружено и обезврежено 766 взрывоопасных предметов", - отмечается в сообщении ведомства.
Отметим, что представители Международного Комитета Красного Креста продолжают поиск и обмен телами погибших между армянской и азербайджанской сторонами. При этом все стороны соблюдают меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почему Сенат Франции проголосовал за признание независимости Карабаха: есть две причины
Армения в восторге, Азербайджан в ярости от решения Парижа (подробности)