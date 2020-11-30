«Наследство получили и забыли»: Родню Натальи Крачковской осудили за заброшенную могилу

Актриса Наталья Крачковская. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ни памятника, ни фото. Только потёртый деревянный крест стоит на могиле знаменитой актрисы Натальи Крачковской, которая ушла из жизни четыре года назад.

- Поклонницы приносят на могилку Крачковской цветы, жалуются на родственников, мол, разделили наследство и забыли о Наталье, - говорят сотрудники Троекуровского кладбища, где нашла свой последний приют Наталья Крачковская.

Только потёртый деревянный крест стоит на могиле знаменитой актрисы Натальи Крачковской Фото: Алина ЧЕРНОВА

Сын актрисы Василий успокаивал фанатов матери через СМИ, мол, памятник уже заказан, установят весной. Однако поклонники Натальи Крачковской не могут понять, почему за четыре года на ее погосте так и не появился памятный монумент.

- Хотя бы портрет красивый поставили, - вздыхают фанаты звезды кинофильма «12 стульев».

Напомним, после смерти знаменитой актрисы ее родне досталось немалое наследство. Говорят, родственники Натальи получили две квартиры в Москве и бриллиантовые украшения Крачковской.

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