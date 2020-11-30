«Спартак» догнал лидеров и нашёл нового нападающего: «Игрока такой фактуры нам сейчас не хватает в штрафной»

"Спартак" победил на своем поле волгоградский "Ротор" со счетом 2:0. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спартак догнал в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги ЦСКА и «Зенит». Теперь у троих по 32 очка после 16 игр. Чтоб достать до ЦСКА и «Зенита», «Спартаку» необходимо было обыгрывать волгоградский «Ротор» и ждать ошибок конкурентов. И они случились в одном туре. «Зенит» не сумел переиграть «Арсенал» в гостях и увёз из Тулы только одно очко, а лидер первого круга ЦСКА уступил «Рубину» в Казани. Видимо, сказалась напряжённая и энергозатратная игра против «Фейеноорда» в середине недели.

«Ротор» Александра Хацкевича шёл на предпоследнем месте в чемпионате России, но это не облегчало задачу Тедеско. «Спартак» очень «любит» команды, которые являются явными аутсайдерами. Не случайно главный тренер «Спартака» говорил на предматчевой пресс-конференции о предельной концентрации. Наверняка, немец понимал, что момент недонастроя может сказаться с волгоградцами.

Тем не менее «Спартак» активно начал матч, старался играть первым номером и на 14-й минуте это принесло свои плоды. Александр Кокорин после столкновения с Зурико Давиташвили заработал для «Спартака» опасный штрафной. А после проверки эпизода на VAR, главный арбитр матча Николай Волошин превратил штрафной в пенальти, указав на точку одиннадцатиметрового удара.

Всё тот же Кокорин подошёл к мячу и хладнокровно развёл его с голкипером «Ротора» Чондричем.

- Не знаю, лучший свой матч провёл Кокорин сегодня или нет. Саша хорошо сыграл на позиции «десятки». Он продолжает набирать форму, ведь он пропустил подготовку к сезону. Это классный, техничный футболист, с великолепным первым касанием, - сказал Тедеско о нападающем красно-белых на послематчевой пресс-конференции.

После реализованного пенальти, над ареной «Открытие» воцарилась тишина. Обе к команды играли достаточно агрессивно, это отметил и главный тренер команды гостей Александр Хацкевич, но довести моменты до конструктива не удавалось ни «Спартаку», ни «Ротору».

Волгоградской команде нужно отдать должное, о том, что «Ротор» предпоследняя команда РПЛ, почти сразу пришлось забыть. Гости создавали опасные моменты, убегали вперёд, оставляя защитников красно-белых в численном меньшинстве. Но толи не хватало реализации, толи Максименко сегодня встал с той ноги и тащил всё, что летело в его ворота.

Вновь обратить внимание на поле заставлял судья Волошин. Сначала арбитр матча дал спорную жёлтую карточку Джордану Ларссону за симуляцию в моменте контакта с голкипером «Ротора» и не поставил второй пенальти в ворота гостей.

Кончовка матча выдалась нервной, поэтому любое решение судьи не в пользу «Спартака» сопровождались гулом в его адрес. О валидольной концовке высказался и Доменико Тедеско.

- Матч был очень непростой. Нам нужно забывать больше голов, в противном случае приходится очень тяжело. Сегодня были моменты. Но соперник, проигрывая 0:1 и видя, как мы не реализовываем свои моменты, начинает верить в собственные силы. Нам было непросто добыть три очка в копилку, и я очень этому рад. Нахватает голов. Не знаю, сколько у нас было моментов. Забей второй гол, было бы легче. А там и третий, и четвёртый мог бы быть, - заверил Тедеско.

Как ни странно, ситуацию вышел исправлять защитник Илья Кутепов. Доменико Тедеско решился на рискованный шаг и выпустил Илью на позицию центрфорварда. Кутепов буквально сразу создал опасный момент и имел шанс забить гол, но, видимо, не хватило опыта и хладнокровия.

Кстати, тренер «Спартака» дал понять, что планирует использовать на этой позиции Кутепова и дальше, как минимум, до возвращения в строй Александра Соболева.

- Очень трудно было без Саши Соболева. Он сильный нападающий, забивной. Сегодня также было много блоков наших ударов по воротам. Мы, наверное, на первом месте по этому показателю.

Будем ли мы и дальше использовать Илью на позиции нападающего? Да, почему нет? Хоть мы и не тренировали это в недельном микроцикле, особенно на больших площадках, но Илья хорошо себя показал в упражнениях в ограниченном пространстве. Он высокий, сильный игрок, игрока такой фактуры нам сейчас не хватает в штрафной, как де Йонг в «Севильи», Левандовски или Холаннд.

Когда начали делать замену, Кутепов сразу понял, чего мы от него ожидаем. Он сказал, что все понял. Момент у него был хороший. Забей он, это было бы заслуженно. У Ильи есть качества для игры впереди. Высокий, сильный игрок – это всегда опасно, - сказал Тедеско.

Но окончательный счёт на табло установил не Кутепов, а другой защитник «Спартака» - Самуэль Жиго, послав мяч от головы точно в ворота. Француз в фирменной манере отпраздновал гол перед фанатской трибуной москвичей, встав на колено. А после Жиго решил разделить радость с Тедеско. Побежал к тренеру, тот запрыгнул на него, а после отвесил «отеческий» пендаль.

«Спартак» продолжает участие в чемпионской гонке, а «Ротор» опустился на строчку ниже и стал последней командой Премьер-Лиги.

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