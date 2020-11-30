В Египте начали восстанавливать уникальную деревню XIII века

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Власти Египта стремятся всеми силами привлечь в свою страну туристов из-за рубежа, количество которых резко упало как из-за коронавирусной пандемии, так и из-за теракта, когда в небе над Синаем взорвался самолет с российскими гражданами.

Местные власти пытаются сделать страну более привлекательной для иностранных гостей.

Одним из первых шагов в этом направлении стало восстановление крепости Шали в западной части Египта. Начавшаяся в 2018 году реставрация, закончилась. Здания возвели еще в XIII веке берберы – местное коренное население, населявшее Африку. Они построили их смеси глины, соли и камня. Со временем постройки разрушили эрозия и проливные дожди.

Долгое время деревня оставалась в уникальном пустынном оазисе была заброшенной. В 1984 году египетские власти решили восстановить достопримечательность.

- Мы хотим, чтобы жители Шали вернулись к своим истокам, - рассказывает руководитель проекта по восстановлению египетской деревни Инес аль-Мударисс. – У них появится возможность жить и работать в родных местах.

Местные жители называют деревню, которую они в буквальном смысле возрождают из грязи, египетской Каппадокией. Только в Турции город находится под землей, а в Египте – над ней. Внешне они будут очень похожи – те же дома, построенные из природных материалов, с небольшими окнами.

- Уникальность места будет не только в зданиях, но и в том, что вокруг растут пальмовые рощи, много пресноводных рек и соленых озер, - продолжает руководитель проекта. – Здесь можно будет отдохнуть и забыть про городской шум.

По мнению местных жителей, которые сейчас работают на раскопах, восстановив деревню, они больше не захотят уезжать в другие регионы страны.

Египетские власти рассчитывают, что уже к следующему сезону они предложат туристам новое внутреннее направление, которое будет пользоваться популярностью.