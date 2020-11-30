"У Байдена нет 80 миллионов голосов": Трамп дал первое после президентских выборов интервью

Трамп не сказал ничего кардинально нового Фото: REUTERS

Трамп дал свое первое развернутое интервью после прошедших выборов.

По сути дела, в разговоре с ведущей Fox News Марией Бартиморо Трамп не сказал ничего кардинально нового, лишний раз подтвердив, что считает результат президентской гонки следствием массовых фальсификаций со стороны демократов.

- В одно мгновение победа с большим перевесом голосов обернулась моим поражением с небольшим отставанием. У Байдена нет 80 миллионов голосов... Это массовое мошенничество. Что ФБР и министерство юстиции делали? Не знаю, может быть, они причастны, – заявил Трамп.

Он еще раз подчеркнул, что не считает себя проигравшим, несмотря на то, что уже отдан приказ о подготовке к передаче власти, а Байден, объявивший себя победителем, поторопился представить членов своего кабинета.

Ранее стало известно, что Трамп выразил большое неудовольствие по поводу политики Fox News во время выборов. Высказывались предположения, что после окончания своего срока 45-й президент США уйдет в медиасферу и попытается наказать строптивый канал за предательство его интересов.