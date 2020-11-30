Интимное видео, угрозы чеченцами и драка с чиновником: Наши футболисты участвуют в эстафете зашкваров

В октябре 2018 года Кокорин-Мамаев с дружками после гулянки в ночном клубе отлупили на улице незнакомого водителя, а затем, в кофейне, - чиновника Дениса Пака Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

После последних событий, у меня стойкое ощущение что это челлендж! Знаете, есть такой жанр у пользователей из соцсетей. Например, Вася делает какую-нибудь фигню, снимая ее на видео, и в концовке сообщает: передаю эстафету Пете. Петя снимает новый видос и бросает вызов (chellenge с английского так и переводится - «вызов») другу Ване. Ваня - еще кому-то и так далее… У наших знаменитых футболистов ровно такая же история, разве что имя следующего, кому передали невидимую «эстафетную палочку», вслух не говорится. И тема для челленджа «свободная» - главное, зашквариться погромче, чтобы на всю страну, а то и на весь мир. И только чтоб не по части спортивных достижений.

Ну сам посудите. Давайте посчитаем самые громкие околофутбольные скандалы только двух последних лет.

1. КОКОРИН И МАМАЕВ

Ну, история Александра Кокорина и Павла Мамаева - уже хрестоматийная история про «обнаглевших футболистов, развращенных огромными деньжищами». Детали, кто конкретно кого бил и как оставьте судам. Публика крепко помнит одно: в октябре 2018 года Кокорин-Мамаев с дружками после гулянки в ночном клубе отлупили на улице незнакомого водителя, а затем, в кофейне, - чиновника Дениса Пака. (В качестве челленджа есть видео, где Кокорин лупит Пака стулом). Итог все тоже помнят - футболисты 9 месяцев провели в СИЗО, а после приговора на три месяца уехали в настоящую колонию.

В сентябре 2019-го оба вышли по УДО. Но играть в футбол в профессиональных командах Кокорину и Мамаеву не разрешали еще полгода. Лишь в начале 2020 года оба полноценно вернулись на поле.

2. ГЛУШАКОВ

Буквально за несколько дней до громкого ЧП с Кокориным и Мамаевым в эпицентре скандала оказался полузащитник «Спартака» Денис Глушаков. В Сети появилось видео, как жена застукала его в сауне с некоей Леди Икс, неизвестной девицей. На этой записи Дарья Глушакова пытается прорваться в баню, чтобы снять соперницу, а Денис ее активно не пускает, мол, нет там никого… Вскоре стало известно, что внутри якобы была бывшая одноклассница Глушакова и пара подает на развод.

Буквально за несколько дней до громкого ЧП с Кокориным и Мамаевым в эпицентре скандала оказался полузащитник «Спартака» Денис Глушаков Фото: Личный архив

Но сцена у бани была еще цветочками. Дальше случилась странная история с экстренным выводом огромных денег с семейного счета, попыткой Глушакова по суду оставить себе детей и угрозами бывшей жене, что с ней разберутся некие чеченцы. (Женщина записала свой телефонный разговор с Глушаковым).

Все это - на фоне скандала Глушакова в самом «Спартаке». Футболист поставил в Инстаграме лайк под сообщением актера Дмитрия Назарова (усатый шеф из сериала «Кухня»), который критиковал тогдашнего тренера «Спартака». После этого Глушакова перевели во второй состав, а болельщики на матчах начали распевать оскорбительные матерные кричалки в его часть. Короче, вскоре с Денисом Глушаковым расторгли контракт и он уехал играть за чеченский «Ахмат».

3. ГУЛИЕВ

Конечно, после многих историй с участием спортсменов, возникает только один риторический вопрос: есть у людей мозги, нет?

Аяз Гулиев - самый юный участник этого списка. На момент совершения «челленджа» ему было всего 22 года.

Итак, апрель 2019-го. Гулиев только что подписал контракт со «Спартаком». При этом во всех СМИ сообщают подробности суда над Кокориным и Мамаевым, которые попали за решетку из-за двух драк и неумения просчитывать элементарные последствия своих «выкрутасов», когда камерами утыкан весь город. И вот этот самый Гулиев едет на внедорожнике по центру Москвы. Пытается проехать по зебре на красный, а там (вот неожиданность!) пешеход. Что делает Гулиев? Он выскакивает из машины, догоняет пешехода и бьет его кулаком в лицо. Тогда казалось, что это будет новое дело «Кокорина-Мамаева», но представителям Гулиева каким-то образом удалось замять скандал относительно малыми потерями. Пострадавший оказался американским журналистом, через пару дней он заявил, что претензий к Гулиева не имеет. Клуб игрока оштрафовал на крупную сумму.

Аяз Гулиев - самый юный участник этого списка Фото: Личный архив

4. ДЗЮБА

Тут и объяснять особо не нужно. В ноябре 2020 года Сети появилось личное секс-видео, как Артем занимается самоудовлетворением. Снимал сам. То ли видео было похищено из телефона легенды петербуржского «Зенита», взломанного хакерами, то ли это было онлайн-«общение» с некоей девицей и та весь процесс записала. При всех оговорках, что спальня - личное дело каждого, скандал начался нешуточный. Фанаты «Зенита» требуют удалить футболиста из клуба, Станислав Черчесов на время отлучает его от сборной, общественность бросается защищать футболиста.

По слухам, супруга Артема Дзюбы якобы подает на развод - секс-видео предназначалось не для нее. Да еще и записано, судя по новостям, которые звучат на фоне этого ролика, было аккурат в день рождения жены.

По слухам, супруга Артема Дзюбы якобы подает на развод Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

5. ШИРОКОВ

И вот сейчас начался суд над еще одним футболистом Романом Широковым.

Он не так давно закончил карьеру и является самым титулованным из всего этого списка. В активе Широкова бронза Чемпионата Европы 2008 года и два звания лучшего игрока России (2012, 2013). Роман Широков зашкварился в августе этого года, когда во время матча любительских команд избил судью - «звезда» не хотел, чтобы ему показали красную карточку за то, что он обматерил арбитра. Пострадавший Никита Данченков, которому Широков ударами рук и ног разбил лицо, написал заявление в полицию. Теперь экс-капитану сборной России и «Зенита» светит реальный уголовный срок, до 2 лет тюрьмы. Московская прокуратура продемонстрировала всю серьезность своих намерений, выставив в суде прокурора Диану Галиуллину - женщина только что посадила актера Михаила Ефремова…

Теперь экс-капитану сборной России и «Зенита» светит реальный уголовный срок Фото: Михаил ФРОЛОВ

В общем, безумный челлендж футболистов в действии.

Вопрос сейчас ровно один. Кто следующий?! Кто подхватит эстафету?