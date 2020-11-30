В США началась волна незаконных захватов недвижимости

Полицейские США фиксируют рекордные объемы нового типа мошенничеств с недвижимостью Фото: REUTERS

В США все больше и больше мошенников называют себя «суверенными гражданами», с помощью поддельных документов они пытаются доказать владельцам домов свои права на их собственность.

Полицейские США фиксируют рекордные объемы нового типа мошенничеств с недвижимостью. Представители некой организации ходят по домам простых людей, показывают владельцам официальные бумаги и объясняют, что отныне хозяева жилплощади не они, а другие люди.

- Мы впервые столкнулись с организацией «Суверенные граждане», - рассказывает полицейский Джош МакКлюр. – Эти люди считают, что вся территория между Аляской и Аргентиной принадлежит им. Они ходят и наводят здесь свои порядки, а мы препятствуем им в их незаконной деятельности.

Подобные случаи уже произошли в Сиэтле. «Суверенные граждане» посещали дома как минимум в двух районах, предъявляли домовладельцам документы официального вида и объявляли себя законными владельцами.

По данным полиции, группа действует и в других американских штатах. В Северной Каролине семья незаконно проникла в дом, который был выставлен на продажу, забаррикадировалась внутри и не открывала двери полицейским. После штурма злоумышленников арестовали за незаконное проникновение на частную территорию. Похожая ситуация произошла в Мэриленде. Несколько членов группы «суверенных граждан» переехали в особняк с 12 спальнями и не хотели выезжать оттуда. Без вмешательства силовых органов тоже не обошлось.