От рыбы до семечек: названы пять групп продуктов, которые помогают противостоять вирусным инфекциям

Суточная норма витамина D содержится в 100 граммах рыбы Фото: Shutterstock

Укреплять иммунитет можно разными способами: здоровым сном, грамотными физнагрузками, снижением стрессов. И, конечно же, важную роль играет правильное питание, подчеркивает заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, врач-терапевт, диетолог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева. По просьбе «КП» эксперт составила рейтинг продуктов, которые доказано помогают улучшать иммунную защиту организма.

1. Печень трески, жирная морская рыба.

На первое место Екатерина Бурляева ставит печень трески и жирную морскую рыбу, такую как скумбрия, лосось, сельдь. Они богаты витамином D, поясняет врач-диетолог.

Этот витамин, во-первых, поддерживает выработку специфических антимикробных белков в эпителии (оболочке) органов дыхания. Тем самым снижается риск заражения вирусом и прогрессирования симптомов COVID-19. Во-вторых, витамин D взаимодействует с определенным ферментом, который используется возбудителем новой коронавирусной инфекции в качестве рецептора входа. За счет этого создается препятствие для проникновению вируса в организм человека.

! Суточная норма витамина D содержится в 100 граммах рыбы. Всего 10 граммов печени трески (то есть один бутерброд) тоже содержат дневную норму витамина D.

Диетолог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева Фото: Личный архив

2. Сладкий перец.

Этот овощ очень богат витамином С. Как говорит Екатерина Бурляева, витамин С активирует работу иммунной системы против различных респираторных заболеваний, в том числе ковида.

Особенно много этого витамина в плодах шиповника. Но съедать сырые ягоды затруднительно, а во время приготовления напитка часть витамина С разрушается. Поэтому эксперт советует обратить внимание на сладкий перец. Витамина С в нем в 4 раза больше, чем в яблоках или цитрусовых!

! Один-два сладких перца дадут вам дневную норму ценного витамина.

3. Подсолнечное масло.

Этот продукт богат витамином Е, который, как было доказано учеными, обеспечивает защиту организма от инфекционных заболеваний, влияя на иммунные функции. Кроме того, витамин Е улучшает питание тканей, увеличивает продолжительность жизни клеток; принимает участие в предупреждении разнообразных заболеваний вирусного и бактериального происхождения.

! Суточная норма витамина содержится в 10 миллилитрах подсолнечного масла. То есть достаточно съесть всего один салат, заправленный маслом подсолнечника, или капнуть ложечку масла на кусок черного хлеба.

4. Горбуша, желток яйца, семечки.

Эти продукты объединяет высокое содержание селена. Как говорит Екатерина Бурляева, дефицит селена приводит к снижению иммунного ответа. Дополнительное поступление этого минерала в наш организм активирует лейкоциты. То есть клетки, которые как раз берут на себя борьбу с инфекцией.

! Селеном богаты семечки подсолнечника, горбуша, желток яйца. Дневную норму селена содержит кусок горбуши весом 120 граммов.

5. Сыр, говядина

Эти продукты - источники цинка. Он важен для нас тем, что активирует антиоксидантный ответ организма. То есть включает механизмы защиты клеток от повреждающих их факторов. По словам нашего эксперта, во время различных инфекционных заболеваний это чрезвычайно важное свойство.

! Цинком богат сыр: 100 г содержат 35% суточной нормы цинка. В 150 граммах говядины - половина суточной нормы. Если вы съедите кусочек говядины, пару кусочков сыра и горсть семян подсолнуха (такие семечки тоже богаты цинком), то наберете дневную норму, подсказывает Екатерина Бурляева.

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