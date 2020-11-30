На ресторатора, напавшего с ружьем на семью актёра Оганесяна, завели уголовное дело

В конце мая в подмосковном посёлке "ДНТ Топаз" на семью актёра Ивана Оганесяна и его приятеля напал вооруженный мужчина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В конце мая в подмосковном посёлке "ДНТ Топаз" на семью актёра Ивана Оганесяна и его приятеля напал вооруженный мужчина. Незнакомец с ружьём ворвался на участок, где отдыхал артист с женой, 5-летними дочерями-близняшками и другом Владимиром Репиным. Незваный гость был пьян, громко кричал и размахивал оружием. Опасаясь за свою семью и друзей, Иван поспешил укрыться вместе с ними в доме и плотно запер двери. Но на улице остался 2-х летний любимец семьи Гарик, собака отвлекла на себя внимание нападавшего и тем самым дала своим хозяевам время, чтобы спрятаться от опасности. К сожалению, для самого пса всё закончилось плохо, вся ярость невменяемого визитёра обрушилась на питомца. Он расстрелял дворнягу прямо на глазах семьи.

О случившемся актёр заявил в полицию, там начали проверку. Вскоре удалось установить и личность нападавшего. Им оказался 44-летний Эдуард Шнапир, бизнесмен, генеральный директор крупного заведения на Тверской улице и сын известного музыканта.

Все факты указывали на него, а в посёлке на агрессивное поведение Эдуарда жаловались и другие жители. Но несмотря на это, привлекать его в качестве обвиняемого не спешили. И только несколько дней назад, спустя полгода после страшных событий на участке артиста, на нападавшего завели уголовное дело.

— Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством". Установлено, что 44-летний мужчина угрожал заявителю, держа в руке охотничье ружье «1 СТВ «Benelli M3S90», — сообщил источник kp.ru

Сейчас Эдуард Шнапир находится под подпиской о невыезде.