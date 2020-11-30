Скорость 221 км/ч и ни одного перелома: что спасло пилота «Формулы-1» Ромена Грожана в ужасной аварии

На гонке «Формулы-1» в Бахрейне болид «Хааса» под управлением Ромена Грожана после контакта с машиной российского пилота Даниила Квята вылетел в отбойники и взорвался. Фото: REUTERS

И так чудовищный 2020 год едва не обзавелся еще одной катастрофой. На гонке «Формулы-1» в Бахрейне болид «Хааса» под управлением Ромена Грожана после контакта с машиной российского пилота Даниила Квята вылетел в отбойники и взорвался. Но гонщику удалось выжить. Он сам выбрался из полыхающих обломков машины, и сумел избежать серьезных травм.

Но гонщику удалось выжить. Он сам выбрался из полыхающих обломков машины, и сумел избежать серьезных травм. Фото: REUTERS

«Хаас» опубликовал данные, благодаря которым можно осознать масштабы аварии. Машина с Роменом Грожаном влетела в отбойники на скорости 221 км/ч. Перегрузки в момент столкновения составляли 53g. Жар от пламени был таким сильным, что оплавился визор шлема. Сам Грожан выбирался из машины 32 секунды. Но каким-то чудом у гонщика не оказалось ни одного перелома. У него только лишь на руках ожоги второй степени.

Машина с Роменом Грожаном влетела в отбойники на скорости 221 км/ч. Фото: REUTERS

Систему «Halo» ненавидели, но спасла жизнь

А еще пару лет назад такое столкновение почти гарантированно стало бы смертельным. Но во-первых, Грожан спасся благодаря системе «Halo». Это такие железные дуги, расположенные на болидах перед гонщиком. Они появились только в 2018 году, и фанаты Ф1 их просто ненавидели – считали, что они уродуют машины. Но гонки стали слишком быстрыми и опасными. Любая отлетающая от впереди идущих машины деталь превращается в смертельный снаряд и были случаи, когда гонщики травмировались или даже погибали из-за обломков или колес.

Жар от пламени был таким сильным, что оплавился визор шлема. Фото: REUTERS

И тогда организаторы гонок стали рассматривать средства защиты. Предлагались разные лобовые стекла, но решили, что лучше всего работает система «Halo». Она отлично оберегает от крупных обломков, выдерживает удары от 8 до 12 тонн, выбираться из под нее пилот должен за 7 секунд, и стоит она всего 30 тысяч долларов.

Главным недостатком двух наваренных вместо лобового стекла дуг считалась их не эстетичность. Гонщики один за другим жаловались на это уродство, и организатором пришлось даже идти на подлоги и убирать негативные отзывы из отчетов, чтобы протащить эту систему безопасности через все согласования. Но теперь споры в прошлом. «Я сам был против этой системы, но если бы не она, я бы сейчас не разговаривал с вами», - признался выживший Грожан в ролике, выложенном в инстаграм.

Сам Грожан выбирался из машины 32 секунды. Но каким-то чудом у гонщика не оказалось ни одного перелома. У него только лишь на руках ожоги второй степени. Фото: REUTERS

Огнеупорный костюм не защитил только руки

Еще один фактор, который помог гонщику выжить – огнеупорный костюм. Считается, что комбинезоны, в которые облачены пилоты и техники, весят до 1,5 кг, стоят тысячи долларов и должны выдерживать 11 секунд при температуре 800 градусов Цельсия. Грожана выбирался из горящей машины дольше, но у него пострадали только незащищенные костюмом кисти рук – врачи диагностировали ожоги второй степени.

Рассматривая груды бесформенного метала, в которые превратился болид после столкновения, сложно поверить, что больше никаких травм у гонщика нет. Фото: REUTERS

Шлем оплавился, но выдержал

А кроме того Грожан уцелел благодаря шлему. В «Формуле-1» шлемы делают из 17 слоев, они выдерживают попадание свинцового шарика на скорости 500 км/ч и весят более 1 кг. Головные уборы должны защищать пилота минимум 30 секунд от открытого огня. И на примере Грожана было видно, что шлемы справляются с этой задачей. Маршалы отмечают, то визор оплавился и потемнел, но дым под шлем не проник.

Перегрузки в момент столкновения составляли 53g. Фото: REUTERS

Рассматривая груды бесформенного метала, в которые превратился болид после столкновения, сложно поверить, что больше никаких травм у гонщика нет. Проведя полминуты в огне, он отделался шоком. Так что Ромен Грожан может смело считать 29 ноября вторым своим днем рождения.