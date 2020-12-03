Пассажирам дадут скидки и бесплатный чай

Свой праздник АО «ФПК» отмечает как Всероссийский день пассажира. Клиентов ждут скидки на предновогодние поездки и бесплатный чай для тех, кто в этот день окажется в пути.

ГОРЯЧИЙ ПОДАРОК

По традиции день своего основания крупнейший железнодорожный перевозчик в стране и Европе празднует как Всероссийский день пассажира. Этот праздник компания посвящает всем, кто любит железную дорогу и выбирает поезда АО «ФПК» для своих поездок по стране. В знак благодарности перевозчик подготовил для пассажиров праздничные поздравления и, конечно, выгодные предложения для покупки билетов.

Третьего декабря для всех пассажиров, которые проведут этот день в пути в поездах Федеральной пассажирской компании, будет бесплатно предложен горячий чай. Для тех, кто только решает отправиться в путь, АО «ФПК» приготовила выгодные предложения на покупку билетов.

БИЛЕТЫ В КУПЕ ОТ 999 РУБЛЕЙ

Скидки в конце года уже стали традицией на российских железных дорогах. Все больше людей могут позволить себе путешествия в купе в новогодние праздники. Причем акции действуют разнообразные. Сэкономить в этот период может практически любой пассажир.

1. До 24 декабря действует акция «Бархатный сезон». По ней билет в плацкарте на курорты Краснодарского края можно купить со скидкой 30%, а на верхние места в купейных вагонах некоторых поездов действуют специальные цены – от 999 рублей.

2. До 31 января (не включая период новогодних праздников – с 25 декабря по 11 января) действует специальная цена на билеты в двухэтажных поездах. Стоимость проезда в купе – от 999 рублей.

3. Совершить поездку в купе двухэтажного поезда от 999 рублей можно будет и в новогодние каникулы. Акция действует по отдельным датам в период с 25 декабря по 11 января. Купить билеты на праздничные даты можно до 10 декабря включительно.

4. ФПК предоставляет скидки и для любителей зимних видов спорта. Если вы давно мечтали наконец отправиться на российские горнолыжные курорты, до 10 декабря можете оформить билеты на «Лыжную стрелу» из Ростова-на-Дону до Розы Хутор, а до 16 декабря – на «Горнолыжный экспресс» сообщением Москва – Апатиты. Совершить поездки на зимние склоны можно будет в течение новогоднего периода.

И это еще не все предложения. Узнать подробнее о новых скидках можно прямо сейчас на официальном сайте РЖД, в разделе «Тарифы и акции».

НОВЫЕ ВАГОНЫ

Несмотря на свой относительно молодой возраст, АО «ФПК» с каждым годом делает поездки пассажиров в поездах все более комфортабельными. Важную роль в этом играет обновление подвижного состава.

За последние два года АО «ФПК» обновило порядка 2 тысяч вагонов, из них свыше 1 тысячи – совершенно новые вагоны, которые были получены в рамках долгосрочного контракта с ОАО «ТВЗ», что составляет примерно 30% от общего объема поставки по договору (3,7 тысячи до 2025 года).

Новые вагоны созданы на основе передового опыта в области пассажирского вагоностроения с использованием новейших технологий, оборудования и материалов.

Одной из важных технических характеристик нового подвижного состава является система очистки и обеззараживания воздуха. Очистка поступающего снаружи воздуха происходит за счет двухступенчатой системы фильтрации, а его обеззараживание – благодаря ультрафиолетовым лампам. Они полностью безопасны для людей, так как находятся под крышей вагона, и пассажиры с ними не контактируют.

В новых вагонах предусмотрены дополнительные пассажирские места и сервисные зоны общего пользования, оборудованные аппаратами для продажи напитков и закусок. Также все вагоны оснащены системами видеонаблюдения и электронными табло, дополнительными источниками электропитания и встроенными USB-разъемами, а санитарные комнаты оборудованы экологически чистыми туалетными комплексами, пеленальным столиком, бесконтактными автоматами подачи мыла и воды, сушкой для рук и т. д.

В ПОЕЗДАХ - БЕЗОПАСНО

Федеральная пассажирская компания применяет ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы проходят обязательную санитарную обработку с применением специальных моющих средств. Уборка в вагонах четыре раза в сутки происходит и в пути следования. Особое внимание сотрудники уделяют всем поверхностям, до которых дотрагиваются пассажиры: ручки, двери, поручни, столики. Масочный режим для сотрудников обязателен в течение всего рейса. Перед заступлением на работу им проверяют температуру. У пассажиров температуру тоже измеряют: не менее двух раз в течение поездки.. Если у кого-то она окажется повышенная, на ближайшей крупной станции его осмотрит медицинский работник.

АО «ФПК» рекомендует пассажирам применять средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. При необходимости пассажиры могут их приобрести в вагоне у поездной бригады.

СПРАВКА «КП»

АО «Федеральная пассажирская компания» – национальный пассажирский ж/д перевозчик России. В основе сети маршрутов лежит железнодорожная инфраструктура ОАО «РЖД» (более 85,6 тыс. км – третий показатель в мире). Компания осуществляет перевозки в 77 из 85 регионов страны, обеспечивая транспортную доступность и географическую связанность территорий. При этом есть ряд маршрутов, на которых нет альтернативного способа передвижения, например, Тында – Комсомольск. Только в прошлом 2019 году количество перевезенных пассажиров превысило 105 миллионов.