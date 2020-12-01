Что изменится в законах с декабря 2020: обновленные водительские права и больничные без посещения врача

С 1 декабря несколько поменяется внешний вид новых водительских удостоверений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО НАЛОГИ НА ЗАБЫЛИ?

1 декабря — последний день, когда можно рассчитаться с государством по налогу на имущество (квартира, дом, гараж), земельный и транспортный. То есть заплатить их можно и позже, но со 2 декабря на долг уже будут начисляться пени. Уведомление от налоговой должно было прийти вам в электронном виде в «Личный кабинет налогоплательщика», либо, если вы его не заводили — в обычном бумажном виде по почте. Если никуда ничего не пришло, надо сообщить об этом в налоговую. Ехать туда не обязательно — заявление с просьбой выставить платежку можно подать через тот же личный кабинет или некоторые многофункциональные центры (МФЦ), уполномоченные ФНС.

А ВЫ ЧАСОМ НЕ ЛЬГОТНИК?

Очень многие россияне имеют право на какие-то льготы и даже пособия. Но не всегда об этом даже и знают. С 1 декабря, как нам обещают, каждый россиянин, зарегистрированный на портале госуслуг, сможет узнать, что положено персонально ему. Информация будет выдаваться из Единой государственной информационной системы социального обеспечения - с учетом конкретной жизненной ситуации конкретного человека.

С 2022 года ту же информацию можно будет узнать и по телефону.

А с 20 декабря этого года похожая система начнет действовать и для малого и среднего бизнеса, включая самозанятых. Сейчас для того, чтобы узнать, кто на какие меры поддержки может рассчитывать, надо перерывать кучу разных официальных сайтов. Будет все — в одном новом Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, получающих господдержку.

С 14 декабря начнут действовать новые правила оформления больничных. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

БОЛЬНИЧНЫЕ ВЫПИШУТ ПО-НОВОМУ

С 14 декабря начнут действовать новые правила оформления больничных. Как и прежде, их можно будет оформить и в бумажном, и в электронном виде. Но меняется ряд нюансов. Так, если человек работает в нескольких местах, ему не надо будет оформлять листок нетрудоспособности для каждого работодателя. Достаточно станет получить один электронный больничный — а всем работодателям просто сообщить его номер.

Если вы оказались на самоизоляции, больничный выдадут в электронном виде на весь период ограничений без посещения врача (это теперь прописано в правилах). Его можно будет оформить и если, скажем, у вас ребенок в возрасте до 7 лет, а детский сад закрыли на карантин.

Для оформления электронного листка теперь понадобится не только паспорт, но и СНИЛС.

НОТАРИУСОВ СОВСЕМ ОЦИФРУЮТ

С 29 декабря вступают в силу поправки о «цифровом нотариате». Для обычных граждан это важно тем, что большее количество услуг нотариусов можно будет получать дистанционно, никуда не ходя. Скажем, удаленно можно будет засвидетельствовать верность перевода документа на другой язык или получить уведомление об открытии наследственного дела. Из важных новшеств — возможность осуществлять дистанционно сделки с участием нескольких нотариусов. Например, если покупатель и продавец квартиры находятся в разных регионах и не хотят или не могут куда-то ехать.

ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИТСЯ

- С 1 декабря несколько поменяется внешний вид новых водительских удостоверений. Там появится перевод названия этого документа на английский и французский язык. Это важно — из-за отсутствия этой строчки у наших водителей за рубежом возникали проблемы, приходилось дополнительно получать международные права.

- У медиков, которые не получили или не полностью получили обещанную «ковидную» соцвыплату, назначенную с 1 ноября, появится возможность централизованно жаловаться. С 1 декабря это можно будет делать в электронном виде через портал госуслуг. По каждой жалобе обещают проверку.

- Льготные железнодорожные билеты с 1 декабря можно будет покупать дистанционно — предъявлять подтверждающие льготу документы в кассу больше не нужно.

- В конце декабря заканчивается действие ряда временных льгот, введенных в связи с коронавирусом (если их, конечно, не продлят — на это есть еще месяц). В частности, 31 декабря истекает срок, на который было запрещено взыскивать с граждан неустойку по долгам за ЖКХ. А также срок, в течение которого судебным приставам нельзя было арестовывать домашнее имущество граждан -должников.