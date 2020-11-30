Владимир Путин: Люди верят, что ситуация будет меняться к лучшему

Цыденов после доклада о ситуации в регионе попросил профинансировать строительство дамбы на реке Селенга в Улан-Удэ. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

- Все вопросы важны, безусловно, согласен, - поддержал Владимир Путин просьбы главы Бурятии Алексея Цыденова. - Обязательно это сделаем.

Цыденов после доклада о ситуации в регионе попросил профинансировать строительство дамбы на реке Селенга в Улан-Удэ, чтобы защитить город от возможных наводнений, и выделить средства на приобретение новых автобусов для городского автопарка.

- Хотел бы обратить внимание на объемы строительства, - отметил падение в показателях президент. - Ваше личное внимание нужно и к доходам населения. Ясно, что везде по стране нужно заботиться о доходах населения.

Кроме этого, Путин напомнил о ситуации со школами и детсадами.

- Дети учатся в две, а, наверное, в некоторых местах и в три смены, - сказал он.

- В следующем году вопрос третьей смены будет ликвидирован полностью, - пообещал Цыденов. - По детским садам тоже идет существенная поддержка. К сожалению, не решается вопрос очередей еще, поскольку у нас хорошая демография. Мы одни из лидеров в стране по рождаемости, пятые место после Северного Кавказа. У нас дети хорошо рождаются, и с учетом этого мы соответствующую работу ведем.

- Я тоже хочу отметить позитивные тенденции в демографии. Правда, это 11-е место по стране, - поправил его Путин. - Но в целом тенденция действительно хорошая. И если в России мы наблюдаем, к нашему великому сожалению, спад на 0,1 процента, то у вас в республике, наоборот, рост за счет высокого естественного прироста населения. Это, конечно, показатель того, что в целом люди верят, что ситуация будет меняться к лучшему.