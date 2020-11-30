В ТюмГУ рассмотрят вопросы экологии древних и традиционных обществ

В ТюмГУ прошла VI Международная научная конференция «Экология древних и традиционных обществ», организованная совместно с Российской Академией наук.

В ней принимали участие очно и заочно более ста российских и зарубежных исследователей, аспирантов и студентов из 16 научных учреждений.

На секции «Экологический детерминизм: адаптации и трансформации экономики древних обществ и палеоэкологическая динамика» доклады освещали результаты новых исследований природной среды прошлого и их связь с историей заселения и хозяйственной деятельностью людей в плейстоцене и голоцене Восточно-Европейской равнины, Кавказа, Сибири и Предуралья. Результаты исследований показали заметное расширение методических подходов и возможностей междисциплинарной интеграции археологических, палеобиологических, палеопочвенных и геофизических исследований для поиска признаков преобразования экосистем и ландшафтов деятельность человека.

На секции «Историческая экология человека» было затронуто несколько фундаментальных областей: палеопатологическая и паразитологическая тематика, позволяющая обсуждать прямое воздействие факторов природной среды на организм человека; изотопные исследования, связанные с реконструкциями пищевых стратегий древних и традиционных обществ; тема опосредованного влияния климато-географических факторов на строение черепа человека и его телосложение. Исследования продемонстрировали самостоятельное значение морфологии зубной системы человека для реконструкции древних миграций и метисационных процессов как одного из путей адаптации древних и средневековых обществ.

Участники секции «Историческая экология русских» предложили изменить подход к изучению материалов, акцентировать внимание на совокупности экологических аспектов развития одного коллектива по конкретному памятнику или хронологическому периоду.

Секция «Лошадь в древних и традиционных обществах» обсуждала темы процесса доместикации лошади, ее роли в погребальных ритуалах и вариантов использования в обрядах как маркеров миграций. Были доложены результаты предварительных генетических анализов объемной выборки скелетного материала, полученные большим международным коллективом исследователей по разным археологическим культурам степной Азии. Были отмечены масштабность проекта и мировой уровень постановки задач, методические и источниковедческие трудности решения проблем древней селекции.

В заседании секции «Системы расселения и освоения территории» рассматривались методы ГИС для решения новых задач. Обсуждали вопрос о доступе к базам данных: должен ли он быть открытым или регулироваться? Если да, то как и кем именно? Группа докладчиков изучала ресурсный компонент систем расселения? третья группа коснулись темы археологических микрорайонов, продемонстрировав ее неугасающую актуальность. Состоялся информационный обмен в сфере методологических и теоретических подходов в области ландшафтной археологии.

Секция «Сельскохозяйственное освоение округи древних и средневековых поселений» работала в широкой аудитории специалистов, в том числе из США, Канады, Германии, Белоруссии, Казахстана. Доклады были посвящены принципам и возможностям выявления подсечной системы земледелия, признакам и следам древних пашенных горизонтов, а также орудиям и переходным от подсеки к пахоте системам обработки почвы, использованию палинологических данных в качестве маркеров систем землепользования, примерам и вопросам изучения землепользования. Рассматривалась округа поселений как объект междисциплинарных исследований. Доклады имели широкий географический диапазон от Смоленской области, Крыма и Западной Сибири.

В центре внимания секции изучения кризисной и повседневной экологической адаптации традиционных обществ находилось приспособление малых народов к резко меняющимся условиям среды обитания. Были представлены итоги исследований локального характера: охотничий промысел в современной Якутии, особенности рыболовных орудий и сооружений у жителей Обь-Иртышья, модернизация в жизнеобеспечении оленеводов и жителей тайги. Обсуждались и теоретические вопросы: ресурсные конфликты в связи с экологической адаптацией, понимание метафор «ресурсное проклятие» и «трагедия общинных ресурсов», был представлен концепт «экстремальная адаптация».

Итог - осознание необходимости проводить палеоэкологические исследования комплексно, на мультидисциплинарной основе, без чего реконструкции природной и искусственной среды обитания человека в древности и недавнем прошлом остаются необоснованными и малодостоверными. Участники отметили необходимость продолжения таких работ, подчеркнув их высокую научную значимость.

Профессор кафедры археологии, истории Древнего мира и Средних веков, зав. лаб. археологии, д.и.н. Наталья Петровна Матвеева:

- Как председатель оргкомитета конференции, должна сказать, что несмотря на трудности, мероприятие прошло очень успешно. Специалисты проявили большую заинтересованность и активность, дискуссии получились, и несомненно, в этой весьма актуальной проблематике исторического опыта взаимодействия человека и природы продолжится международное сотрудничество историков-профессионалов.

Материал предоставлен ТюмГУ