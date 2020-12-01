Вуди Аллен: как много раз вступать в одну реку и всегда выходить сухим из воды

1 декабря отмечает 85-летие знаменитый американский комик. Скоро на экраны выходит его 55-й фильм Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Кто из актеров и режиссеров продолжает работать после 20 лет известности? А кто — после 40?» - спрашивал Крис Рок в одном из документальных фильмов про Вуди Аллена.

«Кому есть что сказать об устройстве мира?» - вторил ему Мартин Скорсезе. Ответ на все вопросы один — выдающийся комедиограф, писатель, режиссер, сценарист и актер, а также кларнетист, юморист и сатирик. Его заслуги перед человечеством не смогут затмить никакие сексуальные или родственные разоблачения: сам имидж Вуди держится на интеллектуальной нервозности и бесконечном самоуничижении, а его увлечение Достоевским и другими русскими писателями прямо указывают на то, что Вуди - во многом, человек из подполья. Конечно, в нем много странностей. Чего стоит один факт того, что он ни разу за все свою многолетнюю деятельность не прибегнул к помощи компьютера, сочиняя все свои вещи — и для журналов, и для кино - на одной и той же печатной машинке, причем лежа в кровати.

Человек, выбравший себе псевдоним Вуди Аллен (взамен королевской фамилии Кенигсберг), уже в школьные годы сочинял по 50 шуток в день (!) - для профессиональных агентов и актеров. Спустя несколько десятилетий и по сегодняшний день он является таким же символом комедии, как Чарли Чаплин или Бастер Китон: его узнаваемую маску нью-йоркского очкарика знает весь мир. Аллен уже суперстар, и снимает давно уже только чтобы не умереть (дай ему Бог здоровья). Я лично не жалуюсь: да, ничего нового от Вуди ждать не приходится, режиссер уже не первое и не второе десятилетие продолжает вальсировать в хороводе уже не раз и не два закрытых им же самим тем, но уровень диалогов, звездного присутствия и операторской элегантности (сейчас он работает с еще одним гением на пенсии, Витторио Стораро, снявшим все лучшие фильмы Бертолуччи и «Апокалипсис сегодня» Копполы) в его картинах таков, что, на фоне всего остального, способен вызвать лишь хорошую ностальгию по великому прошлому авторского кино.

Сюжетом для многих комедий Вуди Аллену служила беспорядочная чехарда семейных пар - их разводов, измен, увлечений и примирений - бесспорно, отражавшая его бурную личную жизнь. Сегодня Вуди потерял связь с реальностью, что подчеркивает тот факт, что он все больше и больше работает в жанре «ретро» - в нем сняты лучшие его фильмы последнего времени: «Полночь в Париже», «Колесо чудес», «Светская жизнь» и, вероятно, лучшая картина - «Жасмин». Это еще одна вольная версия «Трамвая «Желания» Теннеси Уильямса, еще одна медитация на тему тотальной невозможности понимания, любви и счастья, за которую Кейт Бланшетт удостоилась еще одного «Оскара».

Человек, выбравший себе псевдоним Вуди Аллен (взамен королевской фамилии Кенигсберг), уже в школьные годы сочинял по 50 шуток в день (!) - для профессиональных агентов и актеров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кино на такие, порядком траченные молью сюжеты удается Аллену прежде всего благодаря его писательскому мастерству. Только большой писатель в состоянии справиться с банальной прозой жизни и даже частично превратить ее в поэзию. Его сценарии — это мастерски сочиненные «короткие рассказы» (те, кто любят разветвленные философские «романы», как правило, не любят Аллена) с лаконично прописанными персонажами, классической структурой повествования, игривыми диалогами и милыми старомодными шутками, оценить которые, несмотря на всю их легкость и простоту, могут лишь зрители с достаточным уровнем культуры и интеллекта.

Аллен никогда не тасует одну и ту же заезженную колоду артистов, понимая, что видимость хоть какой-то новизны его кино могут придать только свежие лица. Он успел дважды снять Эмму Стоун до того, как она прославилась в «Ла-ла Лэнде». Заново открыл Скарлетт Йоханссон в «Матч-пойнте». Но в «Светской жизни» взял на их место звезду «Сумерек» Кристен Стюарт и героя «Социальной сети» Джесси Айзенберга — он оказался одним из немногих артистов, кому удалось создать не еще одну реинкарнацию Вуди Аллена, а вполне себе полноценный и самостоятельный образ невротического молодого еврея, разрываемого любовными противоречиями.

Вуди не слишком унывает и сейчас, когда политкорректный голливудский бомонд отказался работать с ним после очередного витка сексуальных разоблачений. Он снова рванул в Европу, где его обожают и где он умудрился обрести не второе, а, наверное, уже двадцать второе дыхание. Его новый фильм, «Фестиваль Рифкина» (он выйдет в прокат в России в канун Нового года), снят в одном из самых красивых городов мира, басконском Сан-Себастьяне, во время проходящего там кинофестиваля.

Новый фильм Аллена с участием Луи Гарреля и Кристофа Вальца - комедия, фантазия, сказка и подношение европейскому кино, его мифу, частью которого теперь, безусловно, является и его режиссер. Самого Вуди заменяет часто снимающийся у него театральный актер Уоллес Шон, он выступает в функции старорежимного нью-йоркского псевдоинтеллектуала, взятого женой-пиар-агенткой на фестиваль в страну басков. Там у нее начинается роман с клиентом-режиссером (Гаррель), сам же герой находит утешение в обществе прекрасной местной докторши (Елена Анайя). Все происходящее с ним альтер-эго Аллена видит через мутное стекло самых общеупотребительных шедевров мирового кино ХХ века. Переснятые Алленом и Стораро фрагменты из «8 ½», Жюля и Джима», «Персоны», «Седьмой печати» (с забавным камео Кристофа Вальца в образе Смерти) пленяют так же, как виды Сан-Себастьяна, снятого, впрочем, весьма поверхностно.

И пусть 55-й фильм мэтра не внушает надежд на скорый шедевр, точно также не внушали его и вещи, снятые им до «Матч-пойнта» или «Вики Кристины Барселоны». Несмотря на почтенный возраст, Вуди все еще в состоянии нас удивить. Не говоря уж о том, что в нашем распоряжении всегда есть два или три десятка шедевров, которые он снял в 1970-е, 1980-е и 1990-е годы.