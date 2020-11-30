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Королева Елизавета II может передать престол сыну

Все больше монарших обязанностей принимает на себя принц Чарльз
Алексей ОСИПОВАлексей ОСИПОВ
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Все больше монарших обязанностей принимает на себя принц Чарльз

Все больше монарших обязанностей принимает на себя принц Чарльз

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британская Daily Express проанализировала список обязанностей, возложенных на королеву Елизавету II, и обнаружила, что все больше и больше монарших функций в последнее время выполняют принцы Чарльз и Уильям.

На этом основании газета делает вывод, что королева таким образом готовит своих подданных к тому, что в скором времени либо покинет трон, либо предпримет законную рокировку, объявив сына или внука официальным регентом.

Но при регентстве принца Уэльского 94-летняя Елизавета II даже все равно останется главой монархии. И ее сыну придется волей-неволей ждать смерти Ее Величества, чтобы самому стать королем.

Прецеденты подобного рода в истории Великобритании уже были. В последний раз королевством управлял регент во времена короля Георга III. Монарх сильно болел, и в период с 1811 по 1820 годы страной правил его старший сын Георг-Август, которого отец сделал принцем-регентом. Механизм регентства закреплен в специальных Актах, датированных 1937 годом. Акты регентства позволяют действующему монарху передавать свои обязанности тому или иному члену семьи.

Слухи об уходе на покой королевы Елизаветы II возобновились в Великобритании и странах Содружества после выхода в свет последнего сезона популярного телесериала «Корона», в котором рассказывается о жизни последних поколений Виндзоров. Далеко не все в «Короне» является правдой. Причем до такой степени, что британские официальные лица просят зрителей отделять режиссерские фантазии от реальных фактов.

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