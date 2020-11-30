Эффект удаленки: россияне решили в этом году сэкономить на новогодних подарках для коллег

На ком в этом году сэкономят, так это на коллегах. Лишь 6% наших соотечественников в этом году собираются порадовать сослуживцев - год назад этот показатель был вдвое больше. Фото: Shutterstock

Тратиться на новогодние радости в этом году, несмотря на кризис, будет большинство россиян. Категоричный отказ дарить подарки изъявили только 15% соотечественников, выяснили в SuperJob. Больше всех презентов, разумеется, достанется детям, родителям и прочим родственникам. И конечно же, вторым половинкам. На ком в этом году сэкономят, так это на коллегах. Лишь 6% наших соотечественников в этом году собираются порадовать сослуживцев - год назад этот показатель был вдвое больше. Также на треть меньше стало тех, кто будет что-то дарить на Новый год своим друзьям.

Средний бюджет, который россияне готовы потратить на подарки, сокращается. Если в прошлом году мы были готовы уложиться в сумму 13,5 тысяч рублей, то сегодня это 11,8 тысяч.

- Не надо все сразу валить на финансовую ситуацию. В этом году люди сократили круг общения, многие знакомые и приятели отсеялись. Произошла хорошая чистка личного пространства, - объясняет Ирина Коржаева, клинический психолог, гипнотерапевт. - Это хорошая тенденция. Многие чувствуют одиночество, но лучше качественное одиночество, чем некачественные друзья — они угнетают намного больше. Поэтому и потребность дарить подарки таким «друзьям», будь то коллеги или приятели, исчезает. Но и сокращение доходов нельзя отрицать, конечно же. Можно предположить, что в этом году будут в особой чести подарки, сделанные своими руками, или творческие посвящения. Может быть, блюда собственного приготовления. Не стоит забывать, что главное - это внимание. Финансовые траты отошли на второй план, так как люди изголодались именно по эмоциям и чувствам.

КОНКРЕТНО

Кого будете одаривать на Новый год?

Никого — 15%

Родственников (детям, родителям, братьям/сестрам и проч.) - 68%

Любимого человеку/вторую половину — 32%

Себя — 10%

Коллег — 6%

Друзей — 17%

Средняя сумма — 11800 руб.

(По данным SuperJob).

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