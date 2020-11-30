Пятница больше не "черная": в день распродаж россияне потратили на 40% меньше, чем год назад

Дело не только в падении рубля и снижении доходов. Многие просто не верят в скидки Фото: Мария ЛЕНЦ

Какой год, такой и расход. Несколько лет традиционный ноябрьский день скидок, именуемый «Черной пятницей», был праздником торговли. Волшебная фраза «Небывалые скидки!» магнитом притягивала покупателей.

В нынешнем году день распродаж пришелся на 27 ноября, и минувшая пятница стала поистине черной… Но в этот раз - для сферы торговли. Аттракцион невиданной щедрости провалился: как подсчитали аналитики СберИндекса, в нынешний день распродаж россияне потратили на 39,2% меньше, чем год назад. Больше всего по сравнению с прошлым годом упали продажи в следующих категориях:

• Одежда, обувь и аксессуары: -44,8%

• Бытовая техника и электроника: -30,5%

• Универсальные магазины: -27,5%

- Общие продажи упали, а средний чек вырос, - кратко подвел итоги «Черной пятницы» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. – И удивляться этому не стоит: все соответствует нынешней ситуации. Люди экономят, потребительская активность упала. К тому же доверие к распродажам в нашей стране низкое – многие люди не верят, что могут купить товар действительно с хорошей скидкой. А средний чек вырос во многом из-за инфляции. К тому же в эту «Черную пятницу» магазины не смогли сделать каких-то экстраординарных предложений. Для торговли это должно стать сигналом: чтобы завлечь покупателя, к новогодним праздникам нужны более интересные ходы. Поэтому не исключаю, что в конце декабря – начале января от некоторых магазинов можно ждать более привлекательных акций и предложений.

- А почему продажи одежды и техники такие низкие?

- Во-первых, это те товары, покупку которых можно отложить. И когда покупатель бережет деньги, он так и сделает даже несмотря на скидки «Черной пятницы». А во-вторых, многие покупатели, которые планировали покупку техники, сделали это два-три месяца назад, когда начал падать курс рубля. Люди тогда не думали о «Черной пятнице», они старались побыстрее сделать покупку, опасаясь, что товар подорожает. Хотя опыт показывает, что даже после более сильного падения рубля цены на технику не меняются еще довольно долго.

ОПРОС

«Черная пятница» — это снижение цен или обман покупателей?

Скорее честное снижение цен - 18%

Скорее обман - 60%

Затрудняюсь ответить - 22%

По данным Superjob.ru. Опрошено 5000 россиян старше 18 лет.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

«Черная пятница» по-русски, или со скидкой – дороже!

Я тоже в этом году бойкотировал великий день распродаж. И вот почему. В ноябре прошлого года я покупал авиабилеты из Москвы в Анталью. Зашел на сайт одной известной бюджетной российской авиакомпании, увидел отличную цену - 2700 рублей за билет. Но рядом болтался рекламный баннер: в «Черную пятницу» авиабилеты за полцены! И я решил подождать.

Стоимость авиабилетов я мониторил каждый день. И вот что намониторил: за несколько дней до «Черной пятницы» цены потихоньку начали расти. Росли, росли, и аккурат в «Черную пятницу» авиабилет стал стоить 5700 рублей. Но, как мы помним, по случаю «дня невиданной щедрости» мне полагалась скидка в 50%. То есть билет я мог купить за 2850 рублей - пусть ненамного, но все-таки дороже его изначальной цены.

Я плюнул и ничего брать не стал. И что бы вы думали - уже к вечеру субботы цена снизилась до первоначальных 2700 рублей. Без всяких скидок! По этой цене я билеты и купил. И с тех пор во все эти «дни распродаж» не верю. Может, реальные акции в «Черную пятницу» и существуют, но меня они, к сожалению, пока обходят стороной.