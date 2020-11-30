Разводится, чтобы снова выйти замуж: раскрыты неожиданные детали расставания с мужем Полины Гагариной

Одна из самых красивых пар шоу-бизнеса спустя год после расставания наконец подала заявление на развод. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Одна из самых красивых пар шоу-бизнеса спустя год после расставания наконец подала заявление на развод. Иск Полины Гагариной к мужу-фотографу Дмитрию Исхакову поступил в мировой суд еще 24 ноября, но известно о нем стало только сегодня. Сор из избы супруги выносить не намерены: обе стороны избегают общения с прессой. Однако, для опытных адвокатов подобный иск говорит уже о многом.

- Мировой суд занимается разделом имущества до 50 тысяч рублей, - разъяснил kp.ru звездный защитник Сергей Жорин. - Это значит только одно: делить все, что было нажито совместно, муж и жена в этом процессе не будут. Кроме того, у них нет спора о воспитании и месте проживания общего ребенка, иначе этим делом занимался бы районный, а не мировой суд.

По словам адвоката, здесь может быть несколько вариантов развития событий: либо у пары заключен брачный контракт, либо они мирно договорились (или находятся в процессе переговоров) о разделе имущества с помощью нотариуса.

- Брачный договор можно попытаться оспорить в суде, но суды редко удовлетворяют такие иски, - продолжает Сергей Жорин. - Это возможно только в том случае, если один из супругов по контракту попал в крайне невыгодное положение. Такой лайфхак часто практикуют девушки-бессребреницы, которые выходят замуж за состоятельных мужчин: пишут в договоре, что все останется мужу, а при расторжении брака его успешно оспаривают и получают свои законные 50%. Если же брачный контракт составлен грамотно, он имеет законную силу и оспариванию не подлежит.

Кроме того, адвокат обратил внимание, что бракоразводные процессы без раздела имущества проходят куда быстрее: в среднем, развод через мировой суд занимает до трех месяцев, а через районный, где решаются имущественные вопросы, - минимум, полгода.

- Не исключено, что есть необходимость срочно развестись, возможно, артистка хочет поскорее стать свободной или вновь собирается замуж, - предполагает Жорин. - Тем более, иск подан в конце года. Юристы, которые давно работают, знают негласное правило: лучше оставить дело до января. Ведь в декабре у судов отчетный период, и подкинуть им работу в предпраздничные недели - значит, проявить дурной тон. Я, например, делаю это только в случае крайней необходимости, тем более, что судебное заседание обычно все равно назначают уже после праздников.

Вот и в случае Полины Гагариной развод может быть плавно перейти в 2021 год: 14 декабря у певицы и Дмитрия Исхакова состоится беседа в суде, после которой примерно в течение месяца будет назначено судебное заседание. По мнению адвоката Жорина, "с вероятностью 99,99% в этом году супруги не успеют расторгнуть брак".

Иск Полины Гагариной к мужу-фотографу Дмитрию Исхакову поступил в мировой суд еще 24 ноября, но известно о нем стало только сегодня.

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Чем владеют супруги

У Полины Гагариной есть роскошная квартира в Москве в районе метро "Маяковская" площадью 137 кв.м. с панорамными окнами и видом на Кремль, а также загородный дом. Это имущество останется артистке, так как было приобретено до свадьбы.

В браке супруги купили земельный участок за городом и вместе начали строительство просторного особняка. Не исключено, именно эту недвижимость Гагариной и Исхакову придется делить.

Кроме того, при разводе (если не составлен брачный контракт) делятся также суммы на счетах супругов и бизнес. По данным последнего рейтинга Forbes, Полина Гагарина заработала за год 5,3 млн долларов. Кроме того, на певицу зарегистрировано сразу несколько компаний.

При этом сама звезда неоднократно заявляла, что хоть у них с мужем и разный уровень доходов, она категорически против брачных контрактов.

- Я абсолютно не прагматичный человек. Скорее, романтичный. Не выстраивающий какую-то стратегию, потому что мне кажется, что это невозможно, когда ты приходишь и начинаешь подписывать договор... То есть ты уже заведомо готов к концу, - призналась певица в одном из последних интервью.

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