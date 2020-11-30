В редакции словаря Merriam-Webster выбрали главное слово 2020 года

Иногда одно слово определяет эпоху, и логично, что в этот исключительный — и исключительно трудный — год одно слово сразу вышло на первый план Фото: REUTERS

Редакторы американского словаря Уэбстера (Merriam-Webster) выбрали слово года. Им оказалось слово pandemic (пандемия, пандемический).

Выбор был осуществлен на основании статданных поиска пользователями слов в онлайн-версии словаря Уэбстера.

Как оказалось, чаще всего в уходящем году искали именно pandemic. Причем первый резкий рост числа запросов пришелся на 3 февраля сего года. А начался он 20 января – в день, когда первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Соединенных Штатах.

- Иногда одно слово определяет эпоху, и логично, что в этот исключительный — и исключительно трудный — год одно слово сразу вышло на первый план, когда мы анализировали данные, которые определяют, каким будет наше слово года. – объяснили сделанный выбор в редакции словаря, опубликовав соответствующее объявление на сайте.

Годом ранее словом года по версии Уэбстера стало слово they (они). Тогда повышенный рост к невинному местоимению связали с политикой признания в США людей, чья гендерная принадлежность является, по их мнению, небинарной. They обозначает в английском нейтральным по отношению к полу местоимением единственного числа и в переводе на русский язык обозначает «все», «кто угодно», «кто-то».