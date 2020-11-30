Эксперт назвал срок выработки полноценного иммунитета у привитых вакциной «Спутник V»

Очень важно после вакцинации продолжать носить маску и соблюдать дистанцию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прививка первой российской вакциной от коронавируса «Спутник V» делается, как известно, в два захода. Сначала один укол, через 3 недели - второй. Полноценный иммунитет формируется только через 42 дня после первого введения вакцины. Об этом рассказал на пресс-конференции в понедельник Вадим Тарасов, один из организаторов клинических испытаний вакцины «Спутник V», директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета.

- Уже известно о нескольких десятках случаев заболевания COVID-19 среди привитых людей (судя по всему, речь идет именно о тех, кто точно получил вакцину, а не плацебо. - Авт.), - отметил эксперт. Вполне возможно, что часть этих пациентов не соблюдали санитарные правила, вели активную жизнь, пренебрегая средствами защиты, считают организаторы клинических исследований.

«Очень важно после вакцинации продолжать носить маску, соблюдать дистанцию», - подчеркнул Вадим Тарасов. Потому что, во-первых, даже после второго укола еще должен пройти необходимый срок для выработки иммунитета. А, во-вторых, нельзя исключать, что к моменту второго введения вакцины добровольцы уже успевали заразиться ковидом и переносили его в бессимптомной форме. В таком случае человек, несмотря на вакцинацию, может оставаться заразным. А также у него могут появиться симптомы - просто в силу развития инфекции, а не потому, что прививка оказала негативное влияние, сказал Тарасов.

В целом по последним данным первую дозу «Спутника V» в России получили более 20 тысяч человек. Оба компонента ввели примерно 16 тысячам добровольцев. Чтобы остановить эпидемию, понадобится около 100 миллионов доз вакцины, отметил эксперт.

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Как быть аллергикам?

Аллергия, как правило, не является противопоказанием для вакцинации «Спутником V», пояснил Вадим Тарасов. Обычно аллергикам рекомендуется пропить антигистаминные препараты до и после введения вакцины (назначает врач). «Я прививался сам («Спутником V». - Ред.) и тоже принимал антигистаминные препараты в течение трех дней, хоть и не являюсь аллергиком. В принципе, это можно посоветовать всем - чтобы снизить риск возможных нежелательных реакций после прививки», - отметил эксперт.

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