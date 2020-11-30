Саакашвили завел 30-летнюю фаворитку из Рады под носом у Зеленского

30-летняя Лиза Ясько, глава украинской делегации в ПАСЕ и депутат Рады от президентской партии «Слуга народа» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

52-летний Михаил Саакашвили женат на матери двух своих сыновей, 51-летней Сандре Рулофс, которая занимается благотворительностью в родных Нидерландах. Что не мешает бывшему лидеру Грузии и Одессы системно "благотворить" политическим талантам на оси Грузия-Украина.

30-летняя Лиза Ясько, глава украинской делегации в ПАСЕ и депутат Рады от президентской партии «Слуга народа», с лета ведет интенсивные диспуты с Мишико в элитном поселке «Лесники» под Киевом - там, где осмысливают серьезные процессы только большие люди. Как сообщают украинские СМИ, Зеленскому известно о политзанятиях своего «ответственного за реформы».

52-летний Михаил Саакашвили женат на матери двух своих сыновей, 51-летней Сандре Рулофс Фото: EAST NEWS

Лиза училась не только в англо-саксонских вузах, но и в МГУ. Но москалей в традициях нынешней укроэлиты презирает. В ПАСЕ грозила пальчиком Москве: «Украинская делегация не согласна с несправедливым процессом по возвращению России ( в Совет Европы - ред.)».

Любопытно, что и юная Маша Гайдар, которую Саакашвили в свое время сделал своим советником, в бытность одесским губернатором, тоже нелестно отзывалась о стране, где родилась она и где появились на свет ее знаменитые отец и дед.

Тенденция, однако: любителя несвежих галстуков, получившего пинка от России, влекут любительницы пасквилей о России.

Сам же Саакашвили привлекает девушек темпераментными речами и посулами карьерного роста — и, одарив беглой лаской и статусным презентом, быстро скрывается в тумане "государственных забот".

В Грузии должности фавориткам он раздавал направо и налево (от пресс-секретаря президента до замминистра МИДа!). На Украине у Мишико возможностей поменьше, но мышки все-равно тянутся в эту мышеловку.

Как обмолвился товарищ Сталин, когда ему донесли про любовные похождения одного из его маршалов: «Что делать будем? Завидовать будем!». Господину Зеленскому тоже уже донесли. Но афоризма-оценки пока не услышали. Понятно, масштаб другой...

За комментарием «КП» обратилась к сенатору СФ от Крыма Сергею Цекову, который в былые годы был вхож и в Ражу.

- Для Украины подобное поведение главы комитета по реформам, замужнего мужчины — это нормально, не предосудительно? Или у Саакашвили особый статус "неприкасаемого"?

- Это нормальная практика для нынешней Украины. Хотя подобное явление стало обыденным еще при Порошенко, но даже при такой разнузданности нравов Саакашвили выглядит особняком. Этот господин пользуется со стороны украинской верхушки дополнительными привилегиями и возможностями, которые он реализует.

- Ему так вести себя позволяет главы страны, Зеленский?

- Зеленский — это президент, который боится всего громкого, скандального. И не любит прямой критики в свой адрес. Саакашвили, привлеченный Зеленским возглавить Исполнительный комитет Национального совета реформ Украины, понимает эту слабость президента — нежелание лишнего шума. Мишико это понял очень хорошо. В какой то период Порошенко поставил своего бывшего грузинского коллегу на место — в то время Саакашвили стал критиковать первое лицо Украины. Сейчас Саакашвили Зеленского не критикует — и наивно считать, что он это будет делать, пока его не трогают. Самому Зеленскому, думаю, все про похождения его подчиненного известно. Но он идет на поводу у тех, кто громко кричит.

- То есть Саакашвили на Украине сегодня может делать все, что хочет?

- Да, все, что угодно. Но как довольно опытный политик он в своей критике всегда достаточно умело обходит Зеленского. Хотя прямая критика действующей власти все-равно ложится и на президента. Тот делает вид, что не понимает или не замечает этого. Но когда Саакашвили все таки рискнет пойти в атаку на самого Зеленского, ситуация по отношению к грузинско-украинскому политику изменится быстро...