Актриса Татьяна Васильева купила внукам две квартиры за 30 миллионов

Актриса Татьяна Васильева. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Актриса Татьяна Васильева счастлива. Сбылось то, о чем она долго мечтала. Звезда театра и кино может видеть своих любимых внуков Ивана и Григория, когда пожелает.

Татьяна Васильева целый год судилась с бывшей невесткой Анастасией Бегуновой. После развода с сыном артистки Филипом ушлая актриса требовала три четверти площади квартиры на Патриарших. Мол, свекровь обязана обеспечить своих внуков жильем. Татьяна Григорьевна была категорически против.

Обиженная Бегунова увезла Ивана и Григория в Германию и запретила встречаться со знаменитой бабушкой. Для 73-летней актрисы это стало самой настоящей трагедией. Чтобы помириться с бывшей женой сына, ей пришлось вместо доли в хоромах в центре Москвы купить внукам по отдельной квартире.

"Я купила внукам две квартиры. Теперь я их вижу сколько хочу. И что эти квартиры в сравнении с тем, что я с ними вместе навсегда? Ничто", - заявила Татьяна Григорьевна в эфире программы "Звезды сошлись" на НТВ.

Артистка признается, что потратила в итоге гораздо больше, чем требовала Бегунова. Но для нее это не имеет значения. "Барахло эти квартиры. Я все равно в итоге заплатила в три раза больше. И чего я уперлась в эту квартиру? Нет, надо было довести, кучу денег на адвокатов, на это, на то. Скупой платит дважды", - вздыхает звезда, которая потратила 30 миллионов рублей за общение с внуками.

Обиды на невестку у нее нет. "За все надо платить", - заявила Татьяна Григорьевна. Несмотря на то что сбережений после покупки жилья у Васильевой не осталось, она ни о чем не жалеет. Ее задача, как признается знаменитость, - стараться сделать так, чтобы ее дети и внуки ни в чем не нуждались. По словам артистки, она готова работать столько, сколько сможет, и живет ради наследников. "Я болеть боюсь. Даже не потому, что меня страшит боль, нет. Я боюсь того, что не смогу работать. Я не хочу ни для кого быть обузой, не хочу, чтобы за мной кто-то ухаживал. Только не это! Я привыкла, что все держится на мне. Я же одна, я никогда ни на кого не могла рассчитывать", - откровенничала Васильева.