Живи, Байкал! Фото предоставлено организаторами

Руководитель «Мой Байкал» Надежда Николаева: “В период неопределенности мы решили объединиться с нашими друзьями, чтобы помочь друг другу. Объединяя свои активы и ресурсы, мы можем достичь большего. Привлечь больше сторонников на реально работающие проекты, которые направлены на сохранение озера Байкал”.

Три общественных экологических организации: Иркутская региональная экологическая общественная организация «Мой Байкал», благотворительный фонд «Подари Планете Жизнь» и Ассоциация сторонников развития экообразования, лидерства и тропостроения «Большая Байкальская Тропа» запустили совместную благотворительную кампанию «Поддержи друзей Байкала».

Руководитель «Подари Планете Жизнь» Наталья Еремеева: “Всё зависит от нас самих. От каждого. Объединяясь с друзьями, у нас появляется шанс сохранить природу Байкала для детей, для гостей, для всего мира. Наша серьезная команда “Байкальское трио” сажает леса, ликвидирует свалки, строит тропы, создаёт новую культуру. Проект по сбору средств позволит продолжить работу и уже вместе с тысячами новых неравнодушных жителей планеты”.

Цель благотворительной кампании - привлечь внимание к великому озеру Байкал и вместе собрать средства на экологические проекты трех организаций. В планах организаторов рассказать о реально эффективных проектах как можно большему количеству россиян, привлечь новых волонтеров и партнеров, оповестить как каждый человек может легко и просто помочь, тем, кто помогает Байкалу. У каждого человека своя летопись добра, в которой свои истории и фонды, и важно, чтобы она не прерывалась.

Руководитель Ассоциации «Большая Байкальская тропа» Елена Чубакова: В Иркутской области не так много общественных экологических организаций, которые работают давно и системно. Выполняемые нашими организациями работы и услуги важны для общества и природы. Экологические проекты по строительству и реконструкции экотроп, посадка деревьев, уборка мусора, восстановление родников - это малая часть того, что мы проводим на протяжении последних десятилетий на Байкале. Немаловажным является акцент на комплексное экообразование и развитие эковолонтерства. Однако, на фоне просто огромных реальных результатов существует проблема в устойчивом развитии наших организаций для возможности непрерывной работы по охране природы, подготовке лидеров экологических проектов, работе с добровольцами, проведении экологических занятий с детьми.

Кампания “Поддержи друзей Байкала” продлится до конца 2020 года.

«Мой Байкал» создана в 2016 году для того, чтобы сохранять и беречь природу озера Байкал. Миссия - запускать позитивные изменения в природе и жизни людей Байкальского региона. Направления - экопросвещение, развитие экологического волонтерства, акции по очистке побережья озера Байкал.

«Подари Планете Жизнь» ведет свою деятельность с 2012 года. Миссия фонда: создавать добрые традиции, помогать природе там, где это остро необходимо. Направления работы: организация массовых добровольческих акций по посадке деревьев, экологическое просвещение, благоустройство, сохранение, восстановление памятников природы и культурного наследия.

Ассоциация сторонников развития экообразования, лидерства и тропостроения «Большая Байкальская Тропа» создана в 2003 году. Миссия: сохранять природу, работая для людей. Направления: сохранение природы, развитие экотуризма, развитие эковолонтёрства, туризм со смыслом, экологическое образование.