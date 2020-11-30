Сухофрукты полезнее сахара и конфет!

Уже пять лет мы всем миром собираем «Корзину Доброты» - для многодетных и одиноких, для пожилых и всех тех людей, кто по каким-то другим причинам нуждается в помощи и поддержке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже пять лет мы всем миром собираем «Корзину Доброты» - для многодетных и одиноких, для пожилых и всех тех людей, кто по каким-то другим причинам нуждается в помощи и поддержке. Эту милосердную акцию в свое время первой среди российских ритейлеров инициировала компания X5 Retail Group. Она создала инфраструктуру для оказания продовольственной помощи по технологии food drive и развивает ее по сей день, обеспечивая покупателям возможность прямо в магазине передать волонтёрам продукты питания в пользу людей, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации.

Сегодня этот проект продолжается уже на качественно другом уровне. К нему активно подключились Роспотребнадзор и ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», действуя в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», ставшего частью национального проекта «Демография», реализуемого правительством РФ. По предложению АНО «Национальные проекты», авторитетнее эксперты проанализировали продовольственные наборы, которые получают нуждающиеся из «Корзины Доброты», и сформулировали базовые рекомендации по расширению их состава в соответствии с принципами здорового питания, закрепленными в федеральном законе «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

В «Корзину Доброты» можно положить необходимые продукты длительного хранения, составляющие ежедневный рацион человека: крупы (предпочтение гречневой и овсяной), макаронные и кондитерские изделия, консервы, чай, сахар, подсолнечное масло, орехи, сухое и консервированное молоко без сахара, а при наличии в наборе двух упаковок сахара, одна из них будет заменяться на сухофрукты и пр. Но исключены скоропортящиеся продукты, требующие особого температурного режима хранения. А поскольку продукты собираются прямо в магазине, на пятачке за кассами, то специальных холодильников там, конечно, не предусмотрено. Так же, как и при транспортировке.

Кроме того, по итогам онлайн-сборов, проходящих сейчас на сайте корзинадоброты.рф в пользу нуждающихся в помощи пенсионеров и семей с детьми Воронежской области, а также других наиболее пострадавших от распространения COVID-19 регионов, указанные рекомендации тоже учтут при формировании продовольственных наборов.

К слову сказать, онлайн-марафоны уже позволили собрать около 3 500 продуктовых наборов для одиноких пожилых людей Нижегородской, Самарской и Омской областей. Даже если каждый из нас поучаствует в доброй акции хотя бы пачкой чая, то и это уже будет колоссальной помощью.

СПРАВКА КП

Участие в формировании “Корзины доброты” - продолжение комплексной работы Роспотребнадзора по реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» в рамках нацпроекта “Демография”. Как отмечает ведомство, устойчивому росту численности населения и продолжительности жизни в стране способствует эффективная политика в области здорового питания. В рамках реализации проекта Роспотребнадзор проводит высокотехнологичные исследования качества и состава продуктов разных продовольственных групп. Ведется просветительская работа - для информирования россиян по вопросам здорового питания был создан портал здоровое-питание.рф, в рамках которого реализуются проекты “Книга рецептов - готовим вместе” и “Школа здорового питания”, работают социальные сети проекта, на популярной платформе ВКонтакте создан сервис «Дневник Питания». Планируется, что в ходе реализации проекта более 30 млн человек в 80 субъектах Российской Федерации будут охвачены обучающими программами по вопросам здорового и сбалансированного питания.