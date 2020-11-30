"Это большой скандал": адвоката Михаила Ефремова вызвали на допрос

Андрей Алешкин не исключает, что на него давят из-за громкого дела Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пока Михаил Ефремов обживается на новом месте - в исправительной колонии №4 поселка Алексеевка Белгородской области, куда его отправили сегодня утром, новый защитник актера нежданно-негаданно получил "письмо счастья", точнее СМС от следствия.

- Руководство следственного отдела подмосковного Волоколамска вызывает Андрея Алешкина на допрос, - рассказал kp.ru адвокат Антон Жаров, представляющий интересы Алешкина (да-да, у адвокатов тоже могут быть адвокаты). - На самом деле, это большой скандал: вызвать адвоката по делу, в котором он участвует, как защитник, по закону нельзя - это прямое давление. Тем более, что решение суда еще не вступило в силу.

Как выяснилось, недавно защитник Ефремова участвовал в уголовном процессе в Волоколамске - защищал женщину, которую обвиняли в нападении на сотрудников полиции. По решению суда, обвиняемая получила штраф, а не реальный срок. И как подозревают адвокаты, стороне обвинения это сильно не понравились.

- Формально женщина признана виновной, но надо понимать, что судья, принимая такое решение, все равно совершил подвиг: на оправдание, тем более по такой статье, никто не рассчитывал, - продолжает Антон Жаров. - Но самое интересное, что эта ситуация может быть напрямую связана с делом Ефремова. Давление на Алешкина идет со всех сторон, мы ведь о многом не рассказываем. Поэтому мы уверены, что все это - жалобы на него в Адвокатскую палату, вызов в СК - звенья одной цепи. Ведь по делу Михаила Олеговича сторона обвинения тоже не хочет смягчения приговора, а Алешкин добивается именно этого.

Между тем, сам защитник на приглашение в Следственный отдел по СМС никак не отреагировал. Мол, если нужно, вызывайте официальной повесткой.

- Конечно, как адвокат, я не буду разглашать следствию материалы уголовного дела. Допрос по делу, где я был защитником, недопустим с точки зрения закона, - признался kp.ru Андрей Алешкин.

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