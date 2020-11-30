Быстрые и сильные: в Оренбурге проходит Чемпионат России по боксу среди мужчин

В областном центре состоялась торжественная церемония открытия Чемпионата России по боксу среди мужчин. Стоит отметить, что это, по сути, знаковое спортивное событие проходит именно в Оренбурге.

Торжественная церемония открытия Чемпионата России по боксу среди мужчин. Фото: Министерство физической культуры и спорта Оренбургской области.

Еще до начала чемпионата организаторы предусмотрели все меры безопасности. Все действия были согласованы с медиками и специалистами Роспотребнадзора. Ни один спортсмен, тренер или представитель СМИ, находящийся на территории спорткомплекса, где проходит чемпионат, не может быть не протестирован на коронавирус. Более того, тестирование проходит каждый день. Также в связи с пандемией, приняты и другие меры - обязательное ношение масок и перчаток, распределение потоков спортсменов и зрителей, а также регулярная дезинфекция помещений.Заполняемость зала зрителями максимально составляет 50%.

Воспитанник СШОР №3 им. Г.И. Васильева, мастер спорта международного класса Габил Мамедов. Фото: Министерство физической культуры и спорта Оренбургской области.

Всего в чемпионате примут участие 309 спортсменов со всей страны. Самую многочисленную весовую категорию – до 75 кг представляют 39 боксеров. В самую малочисленную весовую категорию – до 49 кг – вошел 21 спортсмен.

К сожалению, некоторые боксеры не смогли попасть на соревнования. В их числе - мастер спорта международного класса Алексей Мазур, чемпион мира – 2019, чемпион России – 2018, мастер спорта международного класса Глеб Бакши, получивший травму.

В весовой категории до 52 кг выступят 27 боксеров.

На кону - не только золотые медали, но и возможность войти в состав национальной сборной, которая в дальнейшем будет представлять Россию на Олимпийских играх в Токио. Призовой фонд составляет 10 миллионов рублей. Победители соревнований в каждой весовой категории уедут домой на новеньких автомобилях KIA Rio.

Губернатор Денис Паслер (справа) и генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев (в центре). Фото: Министерство физической культуры и спорта Оренбургской области.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время церемонии открытия турнира поздравил участников и гостей с этим событием и отметил, что быть организаторами большого спортивного события – большая честь для степного края.

- Оренбург вновь стал центром спортивной жизни. Для нас это - большая честь и ответственность. Мы рады видеть у себя сильнейших спортсменов страны, лучшие из которых представят Россию на Олимпиаде. Больше 300 боксеров выйдут на ринг в ближайшие дни. В их числе и семь наших ребят. Оренбуржцы достойно представляют область, мы гордимся их достижениями, - отметил губернатор Денис Паслер. - Болеем за них и надеемся видеть в числе победителей! По итогам чемпионата сформируют сборную страны, и каждый из вас надеется войти в ее состав. Олимпиада – это высочайший уровень для каждого спортсмена. Желаю каждому из участников выступить на максимуме своих возможностей!

Генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев поблагодарил губернатора Оренбургской области за организацию чемпионата.

- Самое простое решение было отменить чемпионат России по боксу среди мужчин, но мы с этим не согласны, мы готовы брать на себя ответственность и побеждать даже там, где это невозможно. Мы должны поддерживать и созидать! Поэтому призываем все спортивные Федерации не отменять чемпионаты, а обязательно проводить, но при строгом соблюдении всех правил, - заявил Умар Кремлев. - Мы за честный, чистый и прозрачный спорт – Россию на Олимпиаде в Токио должны представлять самые достойные. Поэтому в ближайшее время российскому боксу предстоит непростая задача – выбрать из 309 лучших десять самых сильных боксеров!

По словам главного тренера мужской сборной страны по боксу Виктора Фахрутдинова, некоторые сильные боксеры не смогли приехать на соревнования из-за коронавируса.

- Оренбург совершенно точно приносит удачу – мы недавно уезжали из этого города на первенство России среди юниоров и вернулись первыми в общекомандном зачете. Надеемся продолжить эту прекрасную традицию – побеждать! К сожалению, из-за коронавируса не смогли приехать некоторые сильные боксеры. Очень надеюсь, что Алексей Мазур продолжит тренироваться и войдет в состав сборной, несмотря на болезнь, - отметил Фахрутдинов. - После чемпионата сборную России по боксу ждет очень насыщенное время – график расписан на полтора года вперед.

Победил Габил Мамедов. Фото: Министерство физической культуры и спорта Оренбургской области.

По итогам первого соревновательного дня спортсмен школы бокса олимпийского резерва имени Г.И. Васильева Габил Мамедов одержал досрочную победу над соперником из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Он трижды отправил его в нокдаун.

В вечерней программе в весовой категории до 81 килограмма также выступили два оренбургских спортсмена Ришат Бакиров и Максим Агапов. Оба боксера по очкам потерпели поражение и выбыли из медальной гонки.

Воспитанник СШОР №3 им. Г.И. Васильева, мастер спорта Хикмет Гараев. Фото: Министерство физической культуры и спорта Оренбургской области.

По итогам второго дня соревнований в весовой категории до 69 кг успешно стартовал мастер спорта Химкет Гараев, который по итогам трех раундов одержал победу над соперником из Ростовской области Тиграном Матевосяном.

Всего во второй соревновательный день зрители смогли наблюдали за 77 боями в нескольких весовых категориях.

Капитан сборной страны, чемпион мира 2019 в весовой категории до 69 кг Андрей Замковой победил Гора Хачатряна и вышел в одну восьмую финала.

По словам спортсмена, бой получился тяжелым. Сейчас он настраивается на следующего соперника.

В весовой категории свыше 91 кг победы одержали чемпион юношеских Олимпийских игр-2018 Алексей Дронов, а также Владимир Иванов, который имеет в своем активе три победы по профессионалам.

Трехкратный чемпион России Альберт Батыргазиев, выступающий на этом турнике в весовой категории до 60 кг единогласным решением судей одолел Шамила Аскерова.

Серебряный призер чемпионата России-2018 в весовой категории до 75 кг Андрей Ковальчук раздельным решением судей (4-1) одолел Мурада Рабаданова. В категории до 52 кг победы добился действующий чемпион Расул Салиев, который также раздельным решением судей (4-1) оказался сильнее Ивана Абрамова.

Чемпионат России по боксу среди мужчин. Фото: Министерство физической культуры и спорта Оренбургской области.

Все время проведения Чемпионата России по боксу среди мужчин оренбуржцам и гостям региона доступна бесплатная регистрация на посещение выступлений спортсменов зрителями. Спортивное мероприятие проходит в СКК «Оренбуржье». Для посещения необходимо оформить регистрацию бесплатного билета, который действует только на выбранную дату. Зрителям при себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты – маски и перчатки. Соревнования продлятся до 5 декабря.