История жизни человека-бренда Бориса Александрова: основатель известнейшей марки сырков умер от коронавируса

В начале ноября 73-летней бизнесмен заразился коронавирусом. А 23 ноября в тяжелом состоянии попал в больницу. Фото: www.youtube.com

Скончался известный предприниматель, основатель компании «Ростагроэкспорт» и бренда «Б.Ю.Александров» (да, те самые глазированные сырки с настоящим шоколадом) Борис Александров. Известие подтвердили в Молочном союзе России.

В начале ноября 73-летней бизнесмен заразился коронавирусом. А 23 ноября в тяжелом состоянии попал в больницу.

«Единственный в России трижды Лауреат премии «Предприниматель года» — за 2004, 2006, 2007 годы… Выпускник Первого Московского мединститута, двадцать лет проработавший врачом-терапевтом. Занявшись производством молочных продуктов, Александров за полтора десятилетия сделал «Ростагроэкспорт» лидером российского рынка глазированных сырков», - говорится на сайте «Б.Ю.Александров».

Биография Бориса Юрьевича Александрова напоминает приключенческий роман. Родился в 1947 году, в 1970 закончил Сеченовку. Целое десятилетие проработал в Сахалинском морском пароходстве. Бизнесом попробовал заниматься еще в советские времена, в начале 80-х. Неудачно — посадили. Как рассказывал в интервью сам Александров, за «маленькое производство водки». Нелегальное. С технологией производства медик познакомился, еще студентом подрабатывая на заводе «Кристалл». Когда жизнь приперла — нужны были деньги — наладил свой «заводик». Дело пошло, да только товарищ сдал милиции.

С началом перестройки Борис Александров вместе с коллегой создал медицинский кооператив. Но ближе к 90-м спрос на услуги платных врачей упал, пришлось переключиться на выпуск книг Агаты Кристи. Затем были ковры ручной работы из Китая. Потом конфеты и кукурузные палочки… А как-то, приехав за этими самыми палочками к поставщику на склад, он увидел очередь у дверей заводского магазинчика с молочными продуктами.

«Через год уже вся продукция Тульского молочного комбината реализовывалась через нас. А потом уже мы решили не продавать, а производить, чтобы иметь возможность развиваться и совершенствоваться в выбранном направлении», - рассказывает Александров на сайте своего бренда .

В 1995 году появился «Ростагроэкспорт». А с ним и знаменитые сырки «Б.Ю.Александров» - наиболее известный бренд компании. В 2000-х годах компания также стала выпускать плавленые сырки — включая ностальгические «Дружбу» и «Янтарь».

Последние годы бизнесмен жил в Латвии. Не совсем от хорошей жизни. В 2013 году у него диагностировали рак. Бизнесмен стал проходить лечение в Германии, но с обычной визой это оказалось затруднительно — надо было уехать через 90 дней. Тогда он купил квартиру в Юрмале и получил там вид на жительство.

В Латвии неугомонный Александров также купил 180 гектаров земли, 400 гектаров леса, вырыл пруды и запустил туда лососей и открыл центр коррекции веса. А еще занялся проектом по лечению импотенции.

К коронавирусу бывший врач-терапевт поначалу отнесся без всякой серьезности. По интернету сейчас гуляют видеофрагменты интервью, где Александров в присущей ему веселой и темпераментной манере рассказывает, то все это ерунда, «это бабки, которые сделает Китай, обманув весь мир». Очень жаль, что он оказался не прав.