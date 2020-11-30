«Совкомбанк» за 9 месяцев получил 22 млрд рублей чистой прибыли

Фото: ПАО «Совкомбанк»

«Совкомбанк» подвел итоги своей работы за 9 месяцев 2020 года: чистая прибыль банка за этот период составила 22 млрд. рублей. Несмотря на пандемию коронавируса и непростую ситуацию на рынках, «Совкомбанк» сумел улучшить свои позиции по всем ключевым показателям. Кредитная организация не только нарастила свои активы, капитал и устойчивую чистую прибыль, но и сохранила процентную маржу на уровне прошлого года. Число розничных клиентов банка за этот период увеличилось на 29%: сегодня в «Совкомбанке» обслуживается около 8,1 млн. человек.

С января по сентябрь капитал банка вырос на 22% до 170 млрд рублей (для сравнения, в прошлом году за тот же период он составлял 139 млрд. рублей). Активы банка увеличились на 38% до 1,6 трлн. рублей (в прошлом году - 1,1 трлн. рублей).

Розничный бизнес банка демонстрирует устойчивый рост активов и прибыли по всем направлениям. Так, розничный кредитный портфель увеличился на 10% до 286 млрд. рублей, портфель автокредитов вырос на 8% до 110 млрд руб., портфель ипотеки – на 9%, портфель потребительских кредитов – на 8%. Лучшие показатели в розничных кредитах продемонстрировала карта рассрочки «Халва» - рост на 34% до 58 млрд руб. Увеличение произошло, в том числе, и за счет приобретения портфеля карты рассрочки «Совесть».

Корпоративный кредитный портфель «Совкомбанка» с января по сентябрь также вырос на 33% и составил 283 млрд. рублей. В основном он увеличивался за счет роста кредитования крупнейших корпораций и льготных программ поддержки малого и среднего бизнеса.

- В течение прошедших 9 месяцев банк в полной мере сумел воспользоваться возможностями, которые открывают кризисы, - комментирует первый заместитель председателя правления «Совкомбанка» Сергей Хотимский. - Значительный запас капитала и ликвидности позволил существенно увеличить кредитный портфель и приобрести облигации качественных эмитентов. За истекший период банк значительно улучшил инфраструктуру дистанционных сервисов, благодаря чему доля выдач кредитов без посещения офиса каждый месяц растет и уже приблизилась к 50%. Мы укрепили операционные результаты и в кратчайшие сроки интегрировали карту рассрочки «Совесть», что позволило банку увеличить совокупный портфель карт.

Карты рассрочки «Совесть» «Совкомбанк» приобрел в июле 2020 года у группы Qiwi. К сентябрю этого года портфель карт вырос до 58 млрд рублей, а число держателей карт «Совесть» увеличилось на 1 миллион и составило 6 млн человек. Еще одно важное событие этого года — закрытие сделки по приобретению компании «Либерти Страхование» (теперь - «Совкомбанк Страхование»). С января по сентябрь прибыль компании выросла в 8 раз.

Напомним, в октябре 2020 года Центробанк России впервые включил «Совкомбанк» в перечень системно значимых кредитных организаций. В этом году банк также улучшил свои кредитные рейтинги. Так, в октябре кредитный рейтинг «Совскомбанка» повысило агентство Эксперт РА, а в ноябре - агентство Moody's. В сентябре прогнозы по рейтингу были улучшены агентством Fitch до «стабильного», а в августе агентством АКРА - до «позитивного».