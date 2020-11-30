Обработчик данных и педагогический дизайнер: рынок труда требует профессионалов с новыми навыками

Заместитель генерального директора Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», директор Академии Ворлдскиллс Россия Светлана Крайчинская

- Светлана Брониславовна, какие изменения произошли за два года реализации проекта профессионального обучения по стандартам Ворлдскиллс?

- В самом конце 2018 года правительство приняло решение предложить предпенсионерам специальную программу обучения - чтобы они могли либо прокачать навыки в своей профессии, либо сменить ее. В любом случае - остаться в профессиональной деятельности.

БЕЗ ВОЗРАСТНЫХ БАРЬЕРОВ

Многие люди сразу стали спрашивать: почему такая дискриминация, почему только предпенсионный возраст? Их просьбы были услышаны, и уже в этом году программа называется «Программа обучения лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста». То есть, в ней могут участвовать и люди моложе 50 лет - как правило, те, кто живет на Севере, или работает на вредном производстве. Сейчас у нас возрастной диапазон участников программы - от 47 до 83 лет.

- 83 года?! Неужели в таком возрасте важно учиться?

- Среди этих возрастных людей много тех, кто работает в сфере образования и науки. И они в этом возрасте получают то, что мы сейчас называем цифровыми навыками. То есть, учатся тому, что позволит им оставаться современными, сохраняя свою основную работу. Очень большой популярностью пользуется наша программа веб-дизайна, графического дизайна.

Есть у нас и еще одна вневозрастная программа – флористика. Причем, она вызывает интерес и у мужчин, и у женщин.

- Как изменился интерес к образовательным программам?

- Когда мы начинали, о программе приходилось много рассказывать, в том числе и с помощью «Комсомольской правды», чтобы вообще узнали, что такая программа есть. Но уже в этом году у нас – аншлаг. За год мы обучаем по стандартам Ворлдскиллс 25 тысяч человек, а на следующий год уже получили 24, 8 тысячи заявок. То есть, скоро мы начнем запись на 2022 год.

Советую всем, кто по возрасту попадает в программу, зайти на наш сайт 50plus.worldskills.ru. И даже если увидите объявление, что все группы на текущий год уже набраны, все равно оставьте заявку, запишитесь в резерв. Мы увидим, во-первых, какие компетенции, профессии вас интересуют, а во-вторых, в каком городе вы хотите учиться. Исходя из этого, мы и планируем программы на следующий год.

Сейчас каждый день на сайте подают 70-100 заявок.

- В каких регионах действует программа?

- В этом году в программе активно участвует 71 регион, хотя заявки есть из всех 85. Но в 71 регионе можно обучиться очно, а жители остальных регионов могут обучиться дистанционно.

- Разве возможно передать навыки на расстоянии, особенно те, где работать надо руками?

- В конце марта, когда стало понятно, что очные программы придется приостановить из-за карантина, мы еще раз внимательно посмотрели на те компетенции, которые можно проходить полностью дистанционно. Их у нас оказалось 40. Это примерно треть из всех.

Часть занятий мы перевели в дистанционный формат, понимая, что практику все равно придется проходить в очном режиме. И тут несколько компетенций, совершенно неожиданных, предложили свои решения для перехода на дистанционку.

Казалось бы, как можно дистанционно обучаться ремесленной керамике? Но наши коллеги, которые вели обучение, приняли такое решение. Они развезли людям гончарные круги, инструменты, глину, а потом через ноутбук, или телефон вели занятия. Слушатели

видят на экране мастера, который им показывает, как и что надо делать, повторяют это. Мастер следит за работой, исправляет ошибки.

ВСЕГДА – С РАБОТОЙ

- Академия Ворлдскиллс Россия официально подключилась к госпрограмме снижения безработицы. Вы должны обучить за год уже не 25, а 110 тысяч россиян. В чем отличие этой программы от профподготовки граждан 50+?

- Можно сказать, что это логичное продолжение. Потому что в программе обучения 50+ мы как раз наработали и опыт, и технологии, и подключили центры обучения. Поэтому, когда принимались решения правительства, как снизить безработицу, напряженность на рынке труда, одной из мер было предложено организовать дополнительное профессиональное образование, чтобы дать людям недостающие навыки для трудоустройства.

Получилось следующее. Ситуация на рынке труда поменялась, соответственно, часть людей оказалась без работы, часть не смогла найти подходящую работу. Выпускники вышли на рынок труда летом, когда количество вакансий уменьшилось. Поэтому летом правительство распорядилось выделить средства из Резервного фонда на такое обучение. Организатором выступает Министерство просвещения РФ, а Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» - оператор этой программы. Программа переобучения людей, которые пострадали от последствий коронавируса, потеряли работу, называется - express.worldskills.ru Почему экспресс? Потому что программа очень быстро реализуется: сейчас у нас уже 103 тысячи человек обучаются и уже более 80 тысяч заявок на следующий год.

Мы постарались расширить перечень программ. В программе «50+» у нас 125 компетенций, в программе «110 тысяч» - уже 171 компетенция.

А особенность этой программы в том, что, если в программе «50+» у нас идет набор для всей страны, для всех регионов, то здесь каждый регион выбирал, условно говоря, те компетенции, которые в нем востребованы. Поэтому компетенций и больше стало. Появились, например, такие, как «печник».

Когда года три назад в Великом Новгороде мне сказали, что она востребована, я позволила себе похихикать. А ведь многие загородные дома строятся с печами! Печник сегодня - супердефицитный специалист, которого просто днем с огнем не сыщешь, причем, не только в Новгородской области.

Есть и узкорегиональные компетенции. Например, в нефтяных регионах появились компетенции, которые связаны с работой на нефтяных промыслах. На Сахалине есть компетенция «Переработка рыбы и морепродуктов».

Можно сказать, в нашей программе появился явно выраженный региональный акцент.

- На ваш взгляд, какие компетенции сейчас могут безошибочно «выстрелить» на рынке труда?

- Есть некоторые профессии, специальности и квалификации, у которых вообще нет названий. Несколько дней назад мы анонсировали 7 новых, на первый взгляд, экзотических квалификаций. Например, обработчик данных. Когда обработчик мясопродуктов, мы понимаем, что это такое. А обработчик данных – нет нигде такой профессии.

Или, например, педагогический дизайнер. Его задача - создать такую образовательную среду, в которой человек будет хорошо учиться. Мы же сейчас в онлайн учимся. И все знаем, что такое Zoom, или Skype. Но как обустроить их виртуальную среду, чтобы в ней и школьнику, и студенту, и преподавателю было интересно, здорово, красиво и удобно находиться – как раз и есть задача педагогического дизайнера.

Названия кажутся еще немножко фантастическими, и не стали общепринятыми. Наша задача - их обозначить и наполнить название конкретным содержанием, которое позволяет человеку получить под это конкретные навыки и подготовку. И тогда человек выходит не просто, как сейчас пишут в дипломе, IT-специалистом, а профессионалом с конкретной квалификацией, например, создания виртуальной среды, онлайн-курсов.

НАУЧИТЬ САМОЗАНЯТОСТИ, ПРИУЧИТЬ К УДАЛЕНКЕ

- Что Академия Ворлдскиллс Россия может дать людям, которые хотят работать на себя, а не на дядю?

- Для нас важно не количество людей, а прежде всего, чему мы их научим. У человека есть несколько путей решить вопрос своей занятости. Первый - это выйти на работодателя, получить работу и работать в соответствии с требованием этой вакансии. Второй - самозанятость.

У нас сейчас этот сектор только-только начал развиваться, и в нем около 2% всего населения задействовано. А во многих странах, например, Индии, Китае, почти половина населения работает как самозанятые. В основном - IT-услуги. Тот же самый обработчик данных может работать дома за хорошим компьютером , получать доход. При этом не нужно ходить в офис, куда-то класть трудовую книжку. Поэтому было предложение в том, чтобы сейчас научить или показать людям возможности самозанятости, научить свои услуги предлагать и продвигать.

Человек должен понимать, сколько все это стоит, то есть, что происходит на рынке. Мы сейчас готовим онлайн-курс для тех, кому интересно, помимо профессионального навыка, дополнительно освоить эту тему самозанятости и пройти такое обучение.

И еще одно направление, о котором мы сказали, это тема, которая связана с удаленной работой. Мы поняли такую простую вещь, что удаленной работе тоже нужно учить. То есть, если сейчас удаленная работа еще до сих пор кем-то воспринимается, как наказание - выгнали из офиса и отправили сидеть дома, то на самом деле многие компании уже сейчас поняли, что есть большое преимущество в удаленной работе, если ее правильно организовать. И, если человек правильно организован, то он при этом может быть более эффективным, чем в офисе…

- Какие профессии будущего «стучатся в дверь» Академии сегодня, и насколько они доступны?

- Я скажу так: навыков много не бывает. И не надо бояться ошибиться, выбрав то, что завтра не будет востребовано. Все навыки, которые мы предлагаем освоить, сейчас все востребованы.

Навыки еще сочетаются друг с другом. Например, навык флориста и навык интернет-маркетинга, или станочные работы и программирование. То есть, можно комбинировать навыки так, как удобно и нужно для работы.

Посмотреть, что востребовано в любом из регионов, можно на сайте 50plus.worldskills.ru.

Повторю: нужно набирать, набирать, набирать навыки, не останавливаться на чем-то одном. Надо обязательно развиваться, в любом возрасте.

СПРАВКА

Полезные сайты Ворлдскиллс

50plus.worldskills.ru

Сейчас можно оставить заявку, записаться в резерв на следующий год. С февраля начнут формироваться группы и начнется обучение.

express.worldskills.ru

Сайт для тех, кто пострадал от пандемии и находится в поиске работы. Сейчас можно оставить заявку на следующий год. С февраля 2021 года начнется обучение новых групп.

worldskillsacademy.ru

Сайт для тех, кто хочет примкнуть к экспертному сообществу в любой из 219 действующих компетенций WorldSkills.

На сайте есть бесплатный курс для экспертов.