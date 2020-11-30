"Убийца - женщина": звезда фильма "Большая перемена" Валентина Титова рассказала, как умер ее муж

Актриса Валентина Титова, начало 80-х годов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса Валентина Титова была дважды замужем. Звезда фильмов "Щит и меч", "Метель", "Большая перемена" от актера Владимира Басова ушла к кинооператору Георгию Рербергу. По словам артистки, ее второй супруг был убит. А ведь по официальной версии он умер от разрыва сердца.

"С Григорием Рербергом мы встретились на съемках «Отца Сергия», где я играла Мэри. Ему тогда исполнилось 40. Столько же, сколько было Владимиру Басову в день нашего знакомства", - рассказала Валентина Титова. Ради оператора она оставила сына и дочь бывшему супругу.

Оператор Григорий Рерберг. Фото: ru.wikipedia.org

Рерберг в качестве оператора снял знаменитые фильмы "Первый учитель", "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж", "Зеркало", "Сталкер". Он был невероятно талантлив, но его жизнь оборвалась трагично.

В июле 1999 года всю кинотусовку потрясло жуткое известие о смерти Рерберга. Его вдова заявила, что мужчину убили. Артистка даже знает, кто это сделал. "Я не помню день трагедии. В тот период как раз купила дом, в тот момент поехала его чистить и мыть. В это время Георгия убили. У него были гости - все они живы", - огорошила Титова признанием Бориса Корчевникова.

По словам знаменитости, убийца - женщина. Друг-адвокат сообщил Титовой, что виновницу посадят всего на год. А потом она выйдет и может мстить. "Я всегда помню, что у меня дети. Для меня главное - это они. Я знаю, кто это сделал. Наш дом всегда был открыт для искусства", - разоткровенничалась 78-летняя Валентина Антиповна в эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

Она отметила, что убийство Рерберга было запланированным. В день, когда артистки не было дома, в гости к мужу пожаловали охотники за его наследством, которые совершили расправу. Но они не знали, что Георгий сделал жену единственной своей наследницей. Кинодеятель написал завещание, где указал, что все его кому имущество останется супруге, хотя у оператора была дочь от предыдущих отношений.

"Если я была бы рядом, ничего бы не произошло, и Гога был бы жив. Все сделано ради выгоды. Просто так никого не убивают. Никто не знал, что мы женаты с ним, и что я - Рерберг. Я не унаследовала все его имущество, но что-то у меня все же есть. Я разговаривала с убийцей Георгия. Убийца - женщина. Она понесет наказание. Это могут быть больные дети, несчастья… Мы за все платим", - призналась артистка, расплакавшись в студии. Оператора отравили клофелином, добавила Валентина Антиповна.

Она также вспомнила, как ее муж закрутил роман с Ренатой Литвиновой. С актрисой оператор познакомился в 90-е. Он сразу обратил внимание на блондинку. Литвинова стала одной из последних, с кем Рерберг общался перед смертью. Его законная супруга не любит вспоминать об этом. "В его жизни было много актрис - Рената Литвинова, например. С ней мы никогда не общались. Мне-то зачем общаться? Почему я должна общаться в этом месиве помойки? Мне это не интересно и ничего выяснять", - заключила женщина.