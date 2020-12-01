Антидепрессант от Геннадия Хазанова: Надо жить с ощущением, что жизнь тебе ничем не обязана

1 декабря народному артисту исполняется 75 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На свой юбилей любимец миллионов уехал за рубеж - поговорить с ним накануне не было никакой возможности. Но для читателей kp.ru Герой многих наших публикаций Геннадий Хазанов сделал исключение - мы получили от него смс-ответы на наши предъюбилейные вопросы...

- Геннадий Викторович! Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос: где Геннадий Хазанов черпает столько оптимизма, что делится им с миллионами своих поклонников уже столько десятилетий?

- Если жить с ощущением, что жизнь тебе ничем не обязана, появляется чувство каждодневного подарка. Утверждение спорное, но очень эффективное.

- Что бы вы хотели передать своим поклонникам, которые сейчас переживают трудные времена - пандемия... Антидепрессант от Хазанова: если опускаются руки, отчаяние...

- Главное, не злоупотреблять записями Хазанова, остальное придёт само.

- Геннадий Викторович, с юбилеем! Здоровья Вам и новых творческих побед! Спасибо за оптимизм!

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