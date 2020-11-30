Более 3,2 млн волонтеров участвуют в проектах конкурса «Доброволец России»

Директор автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, как будут выбирать победителей конкурса «Доброволец России» в этом году Фото: Михаил ФРОЛОВ

В проектах, представленных на конкурсе «Доброволец России»-2020, участвуют почти 3,2 миллиона волонтеров. В этом году на него было подано более 53,2 тысяч инициатив в 14 номинациях — это в два раза больше, чем годом ранее. О том, как будут выбирать победителей конкурса «Доброволец России», 30 ноября во время пресс-конференции рассказал директор автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По его словам, участвующие в этом году в конкурсе проекты были посвящены самым разным направлениям волонтерской работы: от переработки отходов, помощи бездомным животным до поисковых работ и захоронения останков военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны. Около полутора тысяч проектов связаны с борьбой с коронавирусом - это помощь людям во время пандемии COVID-19.

Всего в четвертьфинал конкурса этом году вышли более 13,2 тысяч волонтерских инициатив.

- Защита проектов-участников проходила уже в рамках окружных форумов добровольцев в дистанционном формате. В полуфинале свои проекты защитили более 1,5 тысяч конкурсантов, а в финал вышли 210 проектов, - сообщил Алексей Комиссаров.

Конкурс «Доброволец России» - один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», в этом году он проходит уже в десятый раз. По инициативе президента Владимира Путина в честь юбилея общий грантовый фонд, который разделят между собой победители, был увеличен до 90 миллионов рублей.

- Участники, которые одержат победу в категории старше 18 лет, получат гранты до 2 миллионов рублей на реализацию своих проектов, - рассказал Комиссаров. - А в категории от 14 до 17 лет - до 500 тысяч рублей. Кроме финансовой поддержки проекты победителей получат широкую информационную поддержку, а их авторы попадут в молодежный общественный кадровый резерв, станут экспертами форумов и смогут выбрать наставника.

Окончательный подсчет голосов будет завершен до 3 декабря. Имена победителей конкурса «Добровольцы России» назлвут во время онлайн-марафона, который пройдет 4 и 5 декабря. Финал конкурса его организаторы приурочили к Международному дню добровольца.