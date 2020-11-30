Как сбросил 16 кило, где познакомился с Пугачевой и когда стал брать за корпоратив 6 млн рублей: Баста дал интервью Ксении Собчак

Один из самых популярных музыкантов страны, рэпер Баста (Василий Вакуленко) — наставник шоу «Голос» — уже давно вошел на территорию российского шоу-бизнеса. Фото: Максим ЛИ

Один из самых популярных музыкантов страны, рэпер Баста (Василий Вакуленко) — наставник шоу «Голос» — уже давно вошел на территорию российского шоу-бизнеса. И, хотя в 40 лет выпустил новый альбом «40» про важность трушности и то, как всю жизнь шел к успеху, он владеет многомиллионным автопарком, элитной недвижимостью, дружит с семьей Пугачевой и Галкина, выступает на корпоративе Минэкономразвития РФ и ведет бизнес. О чем и решила расспросить Василия ютуб-блогер Ксения Собчак.

Про физическую форму

«Я готовился [к интервью]. Спорт помогает мне быть в хорошем настроении. Занимаюсь шесть раз в неделю. Три раза в неделю бокс. Три раза в неделю — ОФП. Комплекс упражнений, который меня заставляет выполнять жестокий тренер (спортивный уголок оборудован прямо в офисе музыкального лейбла Басты Gazgolder — Авт.). Занимаюсь в таком режиме пять месяцев. Минус 16 килограммов. Интересно было попробовать себя. Тем более, была пандемия — и больше времени заняться чем-то [полезным]. Это не страх сорока. Чувствую себя на 23».

Спортивный уголок оборудован прямо в офисе музыкального лейбла Басты Gazgolder Фото: www.youtube.com

Про гонорары

«Помимо концертов, которые пока еще идут, есть корпоративы, на которых мы выступаем. Гонорар — 70 тысяч евро (6,3 миллиона рублей). Сколько получают начинающие артисты Gazgolder? Поначалу мы только вкладываемся в их раскрутку»

Про бизнес

«Мой доход, согласно Forbes, за 2020 год составил 6,6 миллионов долларов (502 миллиона рублей)? Мне это льстит. Нет, конечно. Но 4 — 4,5 миллиона долларов, думаю, да (порялка 340 миллионов рублей). Большую часть денег забирает производство музыки. Основная составляющая часть прибыли — мои концерты. Менее доходная — лейбл. На нем я ничего не зарабатывал никогда. Деньги, которые зарабатывал на продаже музыки, реинвестировал в Gazgolder. Мне в кайф так.

Про Пугачеву

«С Аллой Борисовной я познакомился на заседании Совета культуры в Госдуме РФ, когда обсуждался законопроект, ограничивающий работу музыкальных площадок. Был большой скандал. Мне пришлось накинуть пиджачок и пойти туда. И Алла Борисовна, уходя, погладила меня по плечу и сказала: «Будь здоров, мой хороший. Она просто замечательная. В своем возрасте она осталась классной, лукавой бабой».

Про налоги

«Я готов к повышению налогов на богатство. С удовольствием. Но забирать 75% — это несправедливо. Потому что существует вопрос использования средств, которые получает государство от налогоплательщиков».

Рэпер признался, что на собственном лейбле ничего не заработал — и отказался отвечать на вопрос про Крым Фото: www.youtube.com

Про ВНЖ в Литве

«Так получилось, что это было возможно — и мы сделали. Но теперь я лишен этого вида на жительство (Василий получил ВНЖ, поскольку получил половину акций компании Autoklanas, но литовский суд решил, что компания ведет фиктивную деятельность и необходима рэперу только для вида на жительство в стране ЕС, который также позволяет свободное перемещение по Шенгенской зоне — Авт.) Почему? Им не понравилось, что я делаю. Когда мне еще запретили въезд на Украину...Это все подхватили. Я стал нежелательным визитером. Причины и формулировки — нет. Просто лишили вида на жительство. В прессе было описано мое участие как нежелательное: эти московские силы, они здесь, в Вильнюсе. Типа он поддерживает какие-то позиции, происходящие с Украиной».

Про Крым

«Про Крым я не говорю. Высказывания на эту тему разжигают то, что мне совершенно не нравится. Я — украинец. Бабушка — из Киева, дедушка из Кривого Рога, мама — украинка. Бережно отношусь к России и Украине. Считаю, что необдуманные высказывания, модные или нет, подкидывают дров в печь. Я не хочу этого. Что такое идеология русского мира, мне до конца непонятно. Это настолько сложный вопрос, в котором до сих пор не расставлены точки и не заданы верные векторы. Я могу сказать одно: для людей с этой стороны и с ТОЙ — это громадная трагедия. Высказывания публичных людей должны быть очень тонкими, очень точными и понятными».

Про запрет на въезд на Украину

«Мы пошли в суд разбираться по примеру Макса Коржа, который выиграл в суде возможность на въезд. Это было очень долгим процессом. Мы выиграли».

Про выступление на корпоративе Минэкономразвития

«Не вижу никакого противоречия в том, что я выступаю у них и при этом топлю за социальную справедливость. Никогда не выступал в поддержку политических партий или политиков. В Минэкономразвития был концерт для сотрудников со всей страны — около 5 тысяч человек. Было очень много людей. Я честно делал свою работу. Плачу с этого налоги. Также я выступаю на днях города. Диссонанса не вижу».

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