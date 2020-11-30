Эксперты России и Казахстана обсудили перспективы развития ЕАЭС

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Так считает заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Санат Кушумбаев, модерировавший круглый стол «Повестка казахстанско-российских отношений в фокусе экспертов двух стран», проведённый в режиме online по инициативе посольства Республики Казахстан в Российской Федерации. Форум собрал около тридцати экспертов из Казахстана и России.

Общий ответ на угрозы

Открывая конференцию, Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в России Ермек Кошербаев выразил надежду на то, что в будущем году встреча экспертов пройдёт очно. Посол подчеркнул, что за десятилетия независимости Казахстана между нашими странами выстроены добрососедские отношения, в первую очередь благодаря политике первого президента страны Нурсултана Назарбаева, чей курс продолжает действующий лидер государства Касым-Жомарт Токаев. Пандемия заставляет искать новые формы сотрудничества, в том числе на дипломатическом уровне. Однако одной дипломатией дело ограничиться не может. Нужно передать опыт дружеских отношений новым поколениям, родившимся в постсоветскую эпоху, считает Ермек Кошербаев. Необходимо также детально информировать друг друга о происходящем в наших странах.

Директор Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при Президенте Республики Казахстан Зарема Шаукенова отметила, что «объективной реальностью, в которой мы существуем», является нестабильность международной повестки. Казахстан и Россия – ближайшие союзники, и наши государства должны выработать общий ответ на угрозы, равно как и базу для дальнейшего плодотворного сотрудничества. Одной из задач экспертного сообщества является своевременная сверка часов, считает аналитик.

Главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, профессор Андрей Казанцев напомнил тезис, прозвучавший на недавнем заседании Валдайского клуба: «Мы оказались в рассыпающемся мире». В охваченном пандемией мире драматически сократился горизонт планирования, «мы не знаем, как жить в этой ситуации, не знаем, что случится через год, два или пять», отметил учёный. В этой ситуации взаимодействие экспертных сообществ приобретает особую важность, и его нужно продвигать на всех уровнях.

Профессор Казанцев отметил, что Казахстан помогает России бороться с исламским экстремизмом, региональным источником которого является Афганистан, помогает выстраивать отношения с Китаем и Западом. Связи между нашими странами должны развиваться, несмотря на смену поколений, о которой говорил посол Казахстана в России, подчеркнул эксперт. Причём, это должны быть отношения не только руководства стран, но и deepstates, т.е. политиков и управленцев всех уровней по обе стороны границы.

Тему ЕАЭС, которая в процессе виртуальной встречи прозвучит ещё не раз, затронул и директор Исследовательского института международного и регионального сотрудничества при Казахстанско-Немецком университете, профессор Булат Султанов. Он считает, что не следует «забегать вперёд», в том числе торопиться с построением политических институтов в рамках ЕАЭС. Сегодня следует ограничиться сферой экономики, в частности работать над снятием барьеров, мешающих казахстанским товарам беспрепятственно следовать через Россию в Европу. Эксперт отмечает, что, несмотря на растущий объём инвестиций, между Россией и Казахстаном остаётся немало нерешённых проблем. Казахстан выступает за отмену барьеров на экспорт своих продуктов на российский рынок. Кроме того, на российском отрезке магистрали «Запад Китая – Запад Европы» никак не начнётся строительство (и это притом, что Казахстан и Китай свои участки уже построили, а доходы от транспортной инфраструктуры составляют 8,1% ВВП Республики Казахстан). Однако несмотря на то, что между нашими странами возникают проблемы в контексте проблем глобальных, мы можем и должны вырабатывать подходы в формате стран-союзников, подчеркнул Булат Султанов.

Профессор согласился с тем, что традиции дружбы необходимо передавать поколениям, не заставшим Советский Союза, и в первую очередь это относится к общей памяти о Великой Отечественной войне. Он отметил, что не так давно посол Казахстана в России Ермек Кошербаев принял участие в открытии после реставрации памятника Герою Советского Союза, участнику битвы за Ленинград Султану Баймагамбетову в Ленинградской области, а ежегодная акция «Бессмертный полк» в Казахстане не менее популярна, чем в России. Султанов также упомянул 60 тыс. российских тест-систем на коронавирус, отправленных в Республику Казахстан, командировки российских врачей в инфекционные клиники республики в разгар пандемии и запланированное строительство завода по производству российской вакцины в Казахстане.

Пандемия показала ценность Евразийского союза

Старший научный сотрудник Центра координации исследований Российского института стратегических исследований (РИСИ) Иван Ипполитов отмечает, что современный мир характеризует «повышенная конфликтность, в том числе на постсоветском пространстве», новые эпидемические вызовы, например, локальные вспышки заболевания корью. По мнению эксперта, пандемия коронавируса стала «чёрным лебедем» для всего мира, включая страны ЕАЭС, внутри которого происходили односторонние закрытия границ, создававшие препятствия для транзита грузов. К тому же в ЕАЭС до сих пор нет совместных программ по восстановлению экономики, которые существуют в государствах Европейского Союза.

Несмотря на это, в период пандемии Евразийский экономический союз продемонстрировал очевидные позитивные свойства, как, например, стимулирование поставок в страны ЕАЭС медицинского оборудования, зелёные коридоры для перемещения медицинских грузов и др. Стоит также отметить предотвращение кризиса на продовольственном рынке и в сфере совместных предприятий – «этот опыт просто бесценен». По мнению российского учёного, порождённый пандемией кризис показал главное – то, что ценность ЕАЭС как института экономического управления «растёт на глазах», это касается, в частности, инвестиционной политики. Государствам ЕАЭС необходимо впредь оказывать друг другу помощь в области медицины, особенно в приграничных областях, а также обмениваться выездными бригадами медиков. Не менее важно работать с молодёжью, не росшей в Советском Союзе.

«То конструктивное, доброе, успешное, что показал ЕАЭС в условиях пандемии, необходимо ценить и пропагандировать», - заключил Иван Ипполитов.

Продолжая тему Евразийского союза, директор Института азиатских исследований, главный редактор журнала «Центр Азии» Султан Акимбеков подчеркнул, что ЕАЭС не отменяет субъектности государств-участников, однако экономическое сотрудничество внутри союза крайне важно и идёт достаточно успешно. Для Казахстана одним из доминирующих факторов этого сотрудничества является торговля с Россией, при этом эксперт отмечает дисбаланс между российским экспортом в Казахстан и экспортом продуктов республики в Россию. Акимбеков считает, что этот дисбаланс вызван сложностями с поставками на российский рынок казахстанских товаров, а также металлолома и угля, и эти сложности должны быть преодолены. «Мы являемся важным направлением российского экспорта, но это не должно быть дорогой с односторонним движением», - уверен редактор журнала «Центр Азии».

Региональное и человеческое измерение

Старший научный сотрудник сектора Центральной Азии Центра постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) Станислав Притчин отмечает «дефицит экспертных площадок» в диалоге между Россией и Казахстаном. Этот дефицит делает ещё более ценной инициативу проведения круглого стола «Повестка казахстанско-российских отношений в фокусе экспертов двух стран». Работу в рамках экспертного диалога необходимо продолжать, уверен российский учёный. Он назвал некоторые «проблемные точки». Это в первую очередь проблемы ЕАЭС, вызванные объективными обстоятельствами -три основных партнёра по организации (Беларусь, Армения, Киргизстан) сегодня поражены кризисами, которые не могут игнорировать Россия и Казахстан. Именно на эти два государства ложится основная работа по формированию повестки Евразийского союза и позитивного образа будущего. Ещё один важный вопрос– в ЕАЭС нет совместной программы борьбы с пандемией. Эксперт напомнил, что, в отличие от ЕАЭС, в Евросоюзе внутренние границы во время первой волны пандемии не перекрывались.

Доцент кафедры мировой политики факультета исторических и политических наук Томского государственного университета Артём Данков обращает особое внимание на «региональное измерение нашего партнёрства», которое остаётся на втором плане, хотя оно не менее важно, чем сотрудничество на уровне руководства государств. Важно также «человеческое измерение» отношений между странами. В качестве иллюстрации последнего сибирский учёный привёл тот факт, что в Томском университете более 20% студентов - граждане Казахстана.

Подводя итоги виртуальной встречи экспертов двух стран, посол Казахстана в Российской Федерации Ермек Кошербаев согласился с мнением о важности регионального измерения сотрудничества. Одной из главных площадок такого партнёрства являются ежегодные форумы межрегионального сотрудничества Казахстана и России, но в нынешнем году провести этот форум не позволила пандемия. Ермек Кошербаев надеется на то, что вакцинация позволит провести следующую встречу российских и казахстанских экспертов в Москве. Посол Казахстана подчеркнул: мнения экспертов крайне важны для принятия государственных решений. «Хотелось бы в ходе полемики вырабатывать полезные для всех нас решения и воплощать их в жизнь. Это очень важно», – заключил Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана.