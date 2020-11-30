Стас Круглицкий и Кирилл Нагиев сыграли разбойников в комедии IVI «ЧУМА! Вторая волна»

Стас Круглицкий. Фото: кадр из фильма

Во время «Второй волны» произошло уже немало событий. В Нищбург привезли вакцину от чумы, она оказалась отравлена, а Уильям уже не один раз поссорился с Мартой (Зоя Бербер). Более того, в лесу обнаружилась пропавшая в детстве дочь Барона (Максим Лагашкин) Августина, которая теперь живет во дворце.

К актерскому ансамблю «ЧУМА! Вторая волна» уже присоединились артист и бывший квнщик Дмитрий Колчин, певец Николай Басков, а впереди зрителей ждет немало сюрпризов. К примеру, в 5 серии на экране опять появится Стас Круглицкий. Вместе с Кириллом Нагиевым они уже выходили на большую дорогу в первой серии, и парочка разбойников оказалась что надо.

«Для меня это не первый опыт в кино, я уже снимался в сериале, поэтому примерно понимал механику процесса, – говорит Стас Круглицкий. – Самое сложное на этих съемках было ждать – даже если появляешься буквально на несколько секунд, приходится ждать весь день. Но это все наша «кухня». Зрителям скажу – сериал «ЧУМА!» смотреть стоит, потому что он классный».

Журнал Glamour назвал проект «ЧУМА!» лучшим сериалом на карантине. С ним согласен «разбойник» Кирилл Нагиев: «Проект «ЧУМА!» получил признание зрителей, потому что он очень злободневный, все шутки актуальные. Все, что произошло вчера, уже завтра высмеивается в сериале. Актеры воспринимают съемки, как веселый капустник, поэтому «ЧУМА!» смотрится очень легко».

Омар Алибутаев. Фото: кадр из фильма

Новые эпизоды «ЧУМЫ!» выходят на IVI с 30 октября, а также в подписке доступны все серии первого сезона. При работе над сценарием нового сезона создатели учитывали и мнение поклонников проекта: треть зрителей попросили новый сюжетный поворот для Уильяма, и сценаристы прислушались.

Онлайн-кинотеатр IVI в 2020 году существенно увеличил производство собственного контента. Премьеры можно будет легко найти в разделе новинок сервиса. Зрителям не придется тратить время на поиск подходящего фильма, ведь система сама даст рекомендации на основе истории просмотров.

Максим Лагашкин. Фото: кадр из фильма

В сезоне 2020-2021 зрители увидят сериалы, документальные картины, полнометражные фильмы и шоу собственного производства. На сервисе уже стартовали сериалы «Нежность» и «ЧУМА! Вторая волна», 27 ноября выходит комедийный сериал с криминальным уклоном Zakon i Besporyadok («Закон и Беспорядок»). В разгаре съемки сатирического проекта «Бесит», отснято ток-шоу «Мужская тема». А в декабре зрителей IVI ждет интерпретация классики «Мертвые души», караоке-проект «Чумовой Новый год» и другие проекты.