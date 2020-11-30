Цифровое будущее - для всех

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Не все это еще заметили, но будущее наступило. То, что 20 лет назад показывали в фантастических фильмах, становится реальностью. И хотя до межгалактических полетов и роботов - помощников по хозяйству в каждом доме еще далеко, цифровизация порядком изменила нашу работу и повседневную жизнь.

ПЕРЕЙТИ ИЗ «АНАЛОГА» В «ЦИФРУ»

Рынок труда продолжает меняться под влиянием новых технологий. Появляются новые профессии, а старые отрасли буквально не узнать. Искусственный интеллект стал настолько умным, что сочиняет собственную музыку и даже попал на «Евровидение». В сельском хозяйстве используют дронов и беспилотные комбайны. В интернете активно продают виртуальную одежду (для аватаров в социальных сетях). Ведь если все равно сидишь дома и общаешься с друзьями по интернету, то и одежда может быть ненастоящей.

Изменения происходят в каждой без исключения сфере нашей жизни. Они проникают даже в гуманитарные отрасли: историю, филологию и даже музыку. В СМИ появилась новая ветвь - data-журналистика. Специалисты в этой сфере создают понятные для читателя интерактивные истории, знают языки программирования и инструменты визуализации, а также умеют пользоваться инструментами анализа больших данных, чтобы находить скрытые взаимосвязи и делать неожиданные выводы.

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Компьютеры и специальные программы помогают решать все более сложные задачи. Но для их использования нужны компетентные сотрудники, совмещающие в себе отраслевую квалификацию и разбирающиеся в «цифровых» продуктах. Так, одна из новых специальностей - ИТ-медики. Они разрабатывают базы физиологических данных, управляют ими, создают программное обеспечение для лечебного и диагностического оборудования. Накопленные во всех сферах большие данные - бесценный источник информации. А для медицины - это основа будущего долголетия и хорошего здоровья. К примеру, если создать новые удобные базы данных по различным болезням и автоматические инструменты их анализа, это поможет быстрее и правильнее ставить диагноз и подбирать лечение.

«БЫТЬ НА ОДНОЙ ВОЛНЕ С КОЛЛЕГАМИ»

Помните, раньше в вакансиях работодатели указывали, что ищут сотрудников, «уверенно владеющих ПК», а в резюме самые амбициозные соискатели писали «продвинутый

пользователь». Даже в журналистике в начале 90-х произошел естественный отбор. Старая гвардия, не сумевшая переучиться для работы за компьютерами, а не с ручкой и бумагой, уступила место молодежи.

- Даже рабочие профессии сегодня имеют определенную особенность и требования, которые обязывают любого человека минимальным образом быть знакомым с цифровыми технологиями. Говорим ли мы про юристов, психологов, преподавателей. Здесь нет исключений ни для одной профессии. Даже каменщики требуют цифровой прокачки, - считает Олег Подольский, управляющий директор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 20.35.

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В рекордные сроки трансформируются даже самые аналоговые профессии - как, например, доярки. На цифровых фермах оптимальный режим питания для коров автоматически подбирает система искусственного интеллекта с помощью данных, которые собирает чип, внедренный в желудок буренки. Несмотря на то, что профессия доярки не требует глубокой инженерной подготовки, специалист должен иметь представление о технологических процессах, связанных с отслеживанием состояния животных, хранения и транспортировки молока для контроля качества получаемого продукта.

Если говорить про более офисные профессии, то сейчас умением работать за компьютером, пользоваться электронной почтой или даже «гуглдокс» никого не удивишь. Даже внутренняя коммуникация в крупных компаниях зачастую проходит в специализированных программах, которые нужно освоить, чтобы не тормозить процессы. А у специалистов финансовой сферы, аудиторов, бухгалтеров большая часть рутинной деятельности автоматизируется - передается компьютеру и различным программам. Здесь уже специалистам необходимы более серьезные навыки, чем написание формул в таблицах.

- Для моей специальности бухгалтера-аналитика очень важно изнутри понимать работу с информацией. В нашей компании часто используются SQL-запросы при работе с клиентами. Сейчас я не только понимаю, как это работает, но и сама могу создавать такие запросы, - говорит Альбина из Казани, участница программы персональных цифровых сертификатов.

При этом цифровые навыки нужны не только рядовым сотрудникам, выполняющим поручения, но и руководителям.

- Я начинала с позиции рядового программиста. Но потом стала руководителем проектов. С приходом новых технологий мне стало не хватать компетенций. Я не могу просто раздавать задания. Мне нужно понимать, что происходит, - говорит Анастасия Падукова, которая в прошлом году прошла курс «Анализ больших данных на основе машинного обучения». - В итоге я стала снова на одной волне с техническими специалистами. И это помогло мне управлять проектом и держать его под контролем.

ГДЕ РОДИЛСЯ, ОТТУДА И РАБОТАЕШЬ

Российская миграция долгие годы была москвацентричной. Федеральный центр заманивал к себе лучшие кадры более высокими зарплатами и возможностями для роста. Но переезд в столицу для многих был вынужденной мерой. Менять место жительства приходилось по воле обстоятельств (потому что подходящую работу в своем городе или регионе найти было невозможно).

Цифровизация должна в корне изменить картину миграции. Ведь если работать можно откуда угодно, то и стремиться в «Нерезиновую» нет смысла. Но такая привилегия доступна только представителям «цифровых», а не аналоговых профессий. Правда, есть один нюанс. Чтобы прокачать свои навыки, нужно подходящее окружение. И этот процесс уже начался. Буквально за два-три года в стране появилось много новых IT-хабов: например, в Краснодаре и Таганроге. А внутрироссийская миграция, по данным Росстата за 2019 год, впервые пошла на убыль. То есть меньше людей стали ездить на работу в другие регионы. С развитием цифровых технологий необходимость в физических перемещениях может еще больше уменьшиться.

- В обществе происходят большие изменения. И IT-сфера не является исключением. Хотя по сравнению с другими отраслями айтишники живут, я считаю, существенно лучше. Благодаря удаленному режиму работы, в который айтишники влились с самого начала хорошо и без всяких проблем, работодатели стали нанимать в большом количестве специалистов удаленно. И данный тренд сохраняется. И теперь для того, чтобы айтишнику работать в московской компании или петербургской, или в любой даже международной компании, не нужно никуда переезжать, барьеров нет, - говорит Марат Мухарьямов, руководитель международного IT-кластера Нижегородской области.

Нехватки ИТ-специалистов в регионе нет ни на производственных предприятиях, ни в сфере услуг, ни в специализированных IT-компаниях, отмечает директор Центра координации проектов цифровой экономики Нижегородской области Владимир Распопов.

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- На рынке труда мы видим около 4 тысяч вакансий. И при этом регулярно подготовленных специалистов у нас выпускается только 2 тысячи. Только этот лаг - 2 тысячи специалистов - надо ежегодно заполнять, - говорит Владимир Распопов.

Нехватку IT-специалистов по сравнению с прошлым годом отмечают и в Ростовской области.

- Если в октябре 2019 года было порядка 2 тысяч вакансий на рынке труда, связанных с IT-компетенциями, то в июне этого года их уже было порядка 5 тысяч. Конечно, сегодня компетенции, связанные с большими данными, интернетом, искусственным интеллектом, кибербезопасностью, защитой данных, становятся все более востребованными, - говорит советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев.

Чтобы заработать из любого места в России, где есть интернет, необязательно переучиваться в айтишника. Есть множество цифровых профессий, которые не требуют долгой подготовки. Менеджер интернет-магазина, чистильщик данных, СММ-менеджер, таргетолог, графический дизайнер, тестировщик программного обеспечения, мобильных приложений или компьютерных игр - вакансий в «цифре» всегда много.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ СЕРТИФИКАТ

Как говорят эксперты рынка, с серьезным дефицитом «цифровых» специалистов вузы не справляются. Для восполнения дефицита кадров в ИТ-сферу должна приходить «свежая кровь» - из других отраслей экономики, например, наиболее пострадавших от пандемии. А представителям всех прочих профессий, которые неизбежно цифровизируются, необходимо повышать свою квалификацию каждый год, а учиться - всю жизнь.

Чтобы ускорить этот процесс, правительство запустило нацпроект «Цифровая экономика», один из федеральных проектов которого посвящен кадрам. В рамках этой программы в России уже второй год реализуется проект персональных цифровых сертификатов. Он дает возможность обучиться у лидеров рынка образовательных услуг и получить официальное удостоверение о повышении квалификации.

Участие в программе бесплатно. Его стоимость компенсируется образовательным организациям из федерального бюджета. В 2020 году более 30 тысяч человек из 48 регионов получили возможность повысить свою квалификацию и получить новые навыки. Проект продлится до 2024 года. Планируется выдать около 200 тысяч цифровых сертификатов. Подать заявку на участие в программе можно будет в первой половине следующего года. Такая возможность появится для жителей всех регионов страны.

Не важно, меняете вы профессию полностью или дополняете свою копилку знаний дополнительными «скиллами», все это так или иначе повысит вашу капитализацию на рынке труда. И сделает вас более подготовленным к работе в «цифровой» экономике.